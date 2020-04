Surpresa: isolamento social significa isolar ou seja, a-fas-tar…

… e, do que aprendi na escola, afastar não significa caminhar junto ao mar.Todos os dias nos podemos surpreender mas, por vezes, há dias em que nos surpreendemos mais. Hoje, surpreendeu-me a dimensão da estupidez humana. Surpresa: este é um texto dos que vocês mais gostam, sem apelo nem agravo, para colocar o dedo na ferida, sorrir e escarafunchar, assim, com maldade. Estamos nisto há mais de quarenta dias e quarenta noites e, olhando para as notícias, logo a seguir, para a rua, até parece que "a coisa amainou" e que, por isso, estamos menos preocupados ou, então, a exaltar a liberdade que Abril, há mais de quarenta anos, nos veio dar. Más notícias: não podemos.Há cada vez mais pessoas na rua e, isso, não é apanágio de liberdade mas de ignorância, como se a ideia de que "a coisa amainou" fosse significado de que passou. Disseram-nos - repetiram - que a um pico se seguiria um período de menor transmissão, para um novo pico e, por essa razão, o Governo decretou o Estado de Emergência, sendo que a Emergência não é a de sair para apanhar ar mas a de ficar em casa e, se for o caso, procrastinar.Fui ao meus pais e, porque o ar está mas leve, porque (supostamente) há menos carros a circular, recuperei um velho hábito, deslocando-me de bicicleta. Antes do comentário de que "também saíste", levei-lhes pão e outros essenciais. Neste período já sai quatro vezes e, nunca como hoje fiquei tão impressionada. Da janela, a minha mãe conta-me que o movimento de pessoas em direcção ao passeio marítimo é cada vez maior, como "se não tivessem noção". De facto, não há noção, a ponto de ter evitado o passeio marítimo para me deslocar pela estrada, resultado do número de pessoas a circular junto ao mar, sem máscara ou qualquer preocupação. No drive in da loja de hambúrgueres mais famosa do mundo, mais pessoas dentro dos carros do que em qualquer domingo de primavera e, na praia seguinte, surfistas sem ondas. Imagino se o mar estivesse de feição e as ondas convidassem a surfar…Esta manhã, enquanto passeava o cão aqui à porta de casa, surpreendeu-me um sem abrigo que passava, reclamando com o mundo. Ou do mundo, porque gritava, para quem quisesse ouvir, que "vão todos com os porcos". Afirmava que "não é do vírus que tenho medo… vão todos com os porcos, vão ver… isso é que mete medo… há mais de vinte anos que vivo na rua, não tenho direito a casa, nem cama tenho, e andam para aí a passear sem máscaras. Vão com os porcos… vão, vão!… Máscara? Nem dinheiro para comer… vocês vão ver…. Vão todos com os porcos!"E vamos. A continuar assim, vamos mesmo "todos com os porcos" porque é preciso ser muito estúpido para não perceber que é mais o que tem de nos unir do que aquilo que nos pode afastar, mesmo que, fisicamente, estejamos mais distantes do que nunca. O isolamento social precede qualquer outra necessidade ou sensação de emergência, pensava eu, enquanto pedalava e olhava, da estrada, as pessoas que caminhavam no passeio marítimo, ao mesmo tempo que me invadiam ideias e pensamentos em catadupa porque poderiam ser desempregados, desta primeira onda de desemprego que começou assim que o vírus se assomou, caminhando ao ar livre para aliviar a ansiedade e o stress que a situação provoca. Eram, contudo, demasiadas pessoas. Pareciam mais os que estavam a cumprir o seu ritual desportivo de final de tarde, do que os que saíram para arejar, da mesma forma que são mais os que pensam que são só eles que para ali vão e que, por isso, máscara não. Simultaneamente, lembrei-me que a maior parte das casas é pequena e pouco luminosa, algumas não têm, sequer, uma varanda, questionando-me o que nos terá levado a aceitar viver encaixotados, empoleirados em cima uns dos outros, em edifícios que nos fazem (mesmo) ter vontade de sair e apanhar ar. Desempregados, em lay off ou com demasiado tempo livre, o tempo é de ficar em casa, aprender, reaprendendo a viver, redefinindo prioridades e reencontrando uma certa reflexão. Ler, arrumar e destralhar, descobrir uma vocação, aprender uma língua e explorar novas linguagens, estudar algo novo ou aproveitar para fazer o que sempre deixámos para depois, serão melhores opções do que passear à beira mar.Para além de "irmos com os porcos", esta atitude mostra que somos duplamente estúpidos. Apesar de sermos extremamente generosos, somos, também, pouco previdentes, acreditamos que só acontece aos outros, chorando copiosamente quando a desgraça se abate, como se a desgraça só nos acontecesse a nós. Vamos aproveitar para aprender coisas novas, fazer diferente e estar preparados para o que aí vem. O que foi não volta a ser, sobretudo no trabalho mas, mais ainda, no emprego. Nos próximos tempos, a máscara será uma nova forma de vida, para a qual não estamos, também, preparados. Arriscar é convidar o vírus a entrar, o que vai atrasar o processo de recuperação da economia, provocar mais desemprego e criar uma situação que não se resolve a olhar o mar por isso, o mote é afastar ou seja… isolar.