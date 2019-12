ePaper ou encontre-o nas bancas a 05 de dezembro de 2019.

Usman Khan, o açougueiro da Ponte de Londres, tinha escrito ao juiz de recurso do seu processo, e a todas as instâncias que poderiam interferir no mecanismo da sua libertação antecipada. Compreendera finalmente que os seus atos preparatórios de 2010 (para destruir 20 alvos urbanos) eram "graves", "indesculpáveis" e "contrariavam os verdadeiros princípios do Islão".Queria "regenerar-se" como membro da sua comunidade, e "cidadão" do Reino Unido.Khan inscrevera-se no programa de reabilitação para ex-reclusos Learning Together, criado pelo CIC da Univ. de Cambridge, em 2014.Depois de sucessivos controlos e exames, foi considerado um "exemplo de desradicalização", tendo-lhe sido fornecido um computador, para chegar a outros antigos detidos, numa verdadeira obra missionária.