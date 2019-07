Subsídios para o pensamento de Marcelo: Parte I

Universitário, cultor das ciências ditas clássicas, Marcelo rege-se pela lógica do número três e só aceita prefaciar livros "por três razões essenciais", "por três razões breves", "por três razões de peso", "por três razões fundamentais" ou, muito simplesmente, "por três razões insuperáveis". Resultado da formação em Direito, da preocupação com o carácter sistemático da fórmula jurídica, que fizeram de Marcelo um homem metódico e de padrões fixos, que se repetem e se multiplicam obsessivamente, as obras que prefaciou dividem-se entre as que lhe provocaram "três reacções totalmente diferentes", as que apresentam "três méritos" e as que lhe despertaram "três sentimentos", daí que alguns dos seus prólogos, ou preâmbulos, sejam constituídos por "três palavras muito breves".De resto, Marcelo assume-se como um leigo em crítica literária, alguém que lê, aprecia, compara e, a mor das vezes, opina. Não sendo um profundo conhecedor de poesia, a prosa ocupa as suas preferências como leitor e como escriba, em particular biografias, memórias, confissões, um registo que pede o dom da sinceridade, da intimidade, da confidência introspectiva.

