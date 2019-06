Capa edição 790

Ninguém leva mais a sério o prefácio do que Marcelo Rebelo de Sousa. No prefácio, género literário que atinge uma rara harmonia com o temperamento da nossa época, Marcelo parece ter encontrado a fórmula de expressão mais adequada à sua personalidade afável e cativante.Tratando-se de textos conjunturais ou de ocasião, para usar e deitar fora, cujo fim é dar um impulso na carreira dos autores dos livros ou favorecer as suas vendas, não deixa de ser curioso que Marcelo tenha escolhido justamente o prefácio para se definir e situar, para proceder a um trabalho de reconstrução interior, mostrando as suas raízes, os seus antecedentes, o que marcou a sua infância e adolescência, os círculos de amizades, os percursos da sua biografia, as facetas públicas em que se projectou. Tudo isso está presente, de uma forma ou doutra, nos prefácios que escreveu.