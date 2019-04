Sou mais tolerante com violadores porque sou homem

Estando os escândalos integrados de forma quase banalizada no movimento rotineiro dos nossos dias, é preciso um exercício contínuo para não ficarmos acostumados e indiferentes a eles.

Estando os escândalos integrados de forma quase banalizada no movimento rotineiro dos nossos dias, é preciso um exercício contínuo para não ficarmos acostumados e indiferentes a eles. Na semana passada foi a notícia sobre o advogado de um homem condenado por violar a própria filha que quis afastar a juíza que analisou o recurso, alegando que a magistrada, por ser mulher e mãe, não seria tão imparcial quanto um juiz homem.

O pressuposto que este advogado levantou, e que fez com que o PAN apresentasse uma denúncia ao Conselho de Deontologia de Lisboa da Ordem dos Advogados, é ofensivo para as mulheres, colocando-as num lugar de ausência de capacidade de análise rigorosa, imparcial e isenta, mas também é ofensivo e ultrajante para os homens, na medida em que pressupõe que os homens são mais empáticos com assassinos e violadores.

O referido advogado, que surge em contexto televisivo várias vezes enquanto comentador, terá seguramente responsabilidades éticas e deontológicas acrescidas e a sua atitude revela uma total menorização das mulheres na sociedade, discriminação inaceitável por parte de um agente de justiça que tem especiais responsabilidades na transmissão de valores à sociedade.

Ficámos a saber posteriormente que o canal televisivo afastou o advogado em questão o que, tendo em consideração os recentes casos judiciais graves de desculpabilização dos agressores e culpabilização das vitimas, foi um bom exemplo de que determinadas escolhas têm consequências. No vale tudo do protagonismo e do sucesso a qualquer custo, ainda existem valores que se sobrepõem aos expedientes vários que procuram fazer regredir princípios, neste caso o da igualdade de género, que nos custaram muito a conquistar. Como homem rejeito em absoluto a ideia ofensiva de que os homens, só por serem do género masculino, sejam mais brandos, compreensivos ou tolerantes com o desrespeito pela vida ou com a violência. Mas estes homens existem e continuam a ter força para veicular estes padrões ultrapassados. Cabe-me também a mim - enquanto homem, mas acima de tudo enquanto ser humano -, contribuir activamente para eliminar da sociedade este machismo resistente que discrimina, que provoca sofrimento, que mata. Basta.