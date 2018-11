Somos uma ditadura fiscal

O PCP é o partido dos trabalhadores. Frase sim, frase não, a expressão "direitos dos trabalhadores" aparece. Com menos de 450 mil votos, dizem-se representar os 4 milhões e 500 mil trabalhadores. Não representam. O PCP é um partido anacrónico. Ainda acredita na luta de classes, tenta exercer o poder através de sindicatos, que representam uma quantidade cada vez menor dos trabalhadores e que se entrincheiram nos funcionários públicos.

Apesar disso o PCP é contra a nova taxa para a proteção civil.

O Bloco de Esquerda é o partido de toda e qualquer minoria identitária. Frase sim, frase sim, atacam o grande capital dos seu Macbooks de 1500 euros. São uma agremiação de pseudointelectuais de esquerda, com gosto por impostos, taxas e contribuições. São o partido que quase conseguia o triunvirato dos impostos! O imposto Mortágua, a taxa Robles, ficou a faltar a contribuição Martins. São o partido do ataque à propriedade privada e à mais pequena minoria de todas, o indivíduo. É um partido anacrónico com a roupagem fresca da política identitária.

Apesar disso o BLOCO é contra a nova taxa para a proteção civil.

O CDS é o partido dos conservadores. Por vezes de direita, por vezes populistas. Raras declarações passam, nos últimos dias, em que não se defenda a tradição das touradas ou um qualquer anacronismo do tipo. É onde alguns liberais económicos se vão escondendo, apesar dos impulsos estatizantes da sua presidente. Sofreram com a governação debaixo da Troika e nessa coligação avançaram com o afamado "enorme aumento de impostos". É um partido difuso a tentar ultrapassar a barreira de partido pequeno.

Apesar disso o CDS é contra a nova taxa para a proteção civil.

Todos, PCP, BE e CDS perceberam que os portugueses, mansos até agora, estão fartos de impostos e impostos travestidos de taxas, como esta nova taxa para a proteção civil. Estão fartos da ditadura fiscal em que os portugueses vivem para alimentar um Estado gordo, caro, centralizado e ineficiente.

Resta o PSD. Ainda a lamber as feridas de não governar. Apesar de aparecer contra a nova taxa para a proteção civil, percebe-se que Rui Rio o faz apenas para conseguir sacar uma derrota a António Costa. A proposta do PS facilmente teria saído deste PSD. Rui Rio, que até achou boa a chamada taxa Robles, já não faz oposição e desistiu de ser Primeiro Ministro, mais preocupado que está em manter o PSD vivo e não descer ao patamar do CDS.

Apesar disso...

Apesar de liderar o maior partido da oposição, Rui Rio ainda não percebeu a fadiga fiscal em que os portugueses se encontram. Nas próximas eleições corre o risco de percorrer o caminho de outros partidos na Europa para a irrelevância. O risco de descer efetivamente à segunda divisão. Digo efetivamente porque neste momento é onde parece estar a jogar, num embate pírrico contra o CDS e Bloco pelo lugar irrelevante de júnior num governo de coligação.

Por isso sim, Portugal é mesmo um paraíso fiscal, paraíso da receita fiscal. Qualquer governo aumenta os impostos, taxas, contribuições, para alimentar os votos da próxima legislatura. A oposição mansa sem reação na expectativa das migalhas do PS.

Os portugueses não reagem, anestesiados com a vida complicada que levam. Preocupados com a educação dos seus filhos, a saúde dos seus pais, com o seu parco salário com o qual nem conseguem poupar... já nem o terço do salário que deixam para a Segurança Social lhes garante uma reforma. Qual escravo fiscal, vive no mês-a-mês, anestesiado em abril com o reembolso do IRS devolvido sem juros, em julho com o subsídio de férias e em novembro com o subsídio de Natal.

Mas a anestesia começa a perder efeito. Novas formações políticas estão a surgir e a ganhar tração. A defesa do contribuinte, a devolução de poder aos cidadãos, a centralidade do indivíduo, a desconstrução do poder. A ideia que o governo serve o cidadão e não o cidadão ao serviço do governo. Ideias poderosas e em 2019 ideias que podem dar a volta ao panorama político português.

Pedro Antunes

Empresário e Membro Fundador da Iniciativa Liberal