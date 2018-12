Mais crónicas

Somos todos António Mexia 06-12-2018 O presidente da EDP só paga impostos quando estiverem reunidas as suas condições. Todo o contribuinte deveria ter este poder perante as Finanças. Mas ao pequeno, o fisco penhora, à EDP fica à espera de orientação superior. António Mexia é o novo dono disto tudo

Deve o Estado apoiar os media? 06-12-2018 Discutir um regime de apoios à comunicação social tem muitos escolhos no caminho.

Um processo que não acaba 05-12-2018 O processo Monte Branco dura há sete anos, mas continua a trazer surpresas: desta vez há nova documentação e escutas. Fomos ainda entrevistar José Eduardo Moniz e perceber como é a vida de Paulo Portas fora da política

As negociações do Estatuto do Ministério Público 05-12-2018 "A versão do Estatuto do Ministério Público que previsivelmente será aprovada carece de muitos aperfeiçoamentos. Há aspectos muito preocupantes, como por exemplo, a passagem de algumas competências do Conselho Superior do Ministério Público para a esfera do Governo."

Intolerâncias castelhanas 05-12-2018 O populismo nacionalista de Roca Barea assenta na mais rematada das mentiras: que os outros países europeus não investigam a sua própria intolerância e têm-se limitado a difundir a fábula de que os seus colonialismos, ao contrário do espanhol, não foram violentos

Pegar o toiro pelos cornos 04-12-2018 Este movimento hipster clean eco gluten free deveria alastrar-se à vida privada dos contribuintes: se há tourada sem bandarilhas, porque não banho sem água, conversas sem diálogo e beijos sem lábios?

O último a rir 02-12-2018 Entrámos em pré-campanha. Déjà vu: todos os partidos entram no purgatório para se limpar de pecados, todos recorrem à cirurgia estética para realçar qualidades. É o tempo dos ajustes de contas e das amnésias gerais ou selectivas. Como no passado, tudo está em aberto

O ultimato ao Reino Unido 02-12-2018 A capa do Economist, considerando que uma saída sem acordo seria semelhante a um comboio a cair de uma falésia, é o exemplo da enorme pressão que o establishment britânico faz a favor de um acordo que diz ser mau, mas sempre melhor do que não haver acordo

Scolari, campeão aos 70 anos 01-12-2018 Mais um título para o glorioso currículo do brasileiro, agora ao serviço do Palmeiras.

Ataques de pânico 01-12-2018 Desconheço se o PS vai pedir a maioria absoluta com todas as letras. É indiferente. Mudando as palavras, o PS já está a pedi-la ao semear a ideia de que é melhor governar sozinho do que mal acompanhado

O Estado do Orçamento (Haja dinheiro...) 30-11-2018 "E prontos! Lá aprovaram eles o Orçamento do Estado na Assembleia da República. Graças a Deus. É que não deve de ser nada fácil fazer um orçamento. Qualquer dona de casa sabe muito bem o que é a gente fazermos o dinheiro esticar até ao fim do mês, quanto mais até ao fim do ano."

As vacinas e o jogo eleitoral 30-11-2018 A entrada de três vacinas para o plano nacional de vacinação pela mão dos deputados, à margem da comissão técnica de avaliação, perverte o processo e parece ser uma má decisão orçamental.

Pegar os touros pelos cornos? Não. Pelo coração. 30-11-2018 Como temos este hábito de "ver o copo meio cheio", só podemos continuar a agir com coragem, cuja etimologia significa agir com o coração.

Os casados de fresco 30-11-2018 Ela era uma daquelas personagens feitas pessoas que a reality tv tinha feito entrar nas nossas vidas

Prioridades civilizacionais 29-11-2018 Ninguém discute a importância da cultura. É através da cultura que um povo se eleva. É através da cultura que o indivíduo alarga os seus horizontes. A realidade em Portugal é que a maioria da produção cultural é consumida nos centros urbanos, onde os rendimentos são superiores e as alternativas imensas.