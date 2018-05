Somos mais cuidadosos a transportar automóveis do que animais

No passado dia 30 de Abril estive várias horas à entrada do porto de Setúbal, numa vigília, onde decorreu mais um carregamento de animais vivos com destino a Israel. Após as manifestações públicas de desacordo e repulsa destas práticas, a descarga e o embarque destes animais foi ocultado com telas e barreiras de contentores, que cobriam as plataformas e as rampas. Assisti aos camiões que transportavam os animais transporem as fronteiras do porto sem qualquer controlo prévio por parte da entidade competente a uma velocidade superior à permitida, sem pararem nos sinais de paragem obrigatória (dois stops) nem nas passadeiras. Tudo isto com a conivência da administração do porto de Setúbal que pelos vistos também se encontra ao serviço desta "actividade económica cada vez mais relevante para a produção nacional", tão empenhadamente defendida pela DGAV, entidade que deveria ser o baluarte da defesa e da protecção dos animais no nosso país.



Estes procedimentos são demonstrativos de uma enorme falta de transparência e da má fé envolvida neste grande negócio de milhões que a muitos interessa, que não desaparece com um evento cuidadosamente preparado para o dia 7 de Maio que a DGAV organizou e "criou as condições que permitirão o acompanhamento de uma operação de embarque de animais vivos para exportação". Para esta operação, que se pretende transparente e demonstrativa do cumprimento da legislação e regulamentos de bem-estar e protecção animal, foram convidados alguns órgãos de comunicação social a estarem presentes. Contudo apenas poderá ser visitado o barco vazio, sem animais, e sem captura de imagens. Isto diz muito sobre o tráfico de animais vivos e dos agentes envolvidos.



Mais do que um evento público com estes contornos o que gostaríamos era de um reconhecimento honesto pelas entidades de que existem irregularidades, vontade em alterar comportamentos e em mudar a legislação. Porque se continuamos a negá-las, a escondê-las e a fingir que não acontecem é porque não temos intenção de introduzir nenhuma mudança e que queremos continuar a tratar os animais como mera mercadoria.

Assistimos nos últimos meses à intensificação de um novo tipo de negócio que envolve a exportação de dezenas de milhares de animais vivos para diversos países do Médio Oriente e Norte de África. Contrariamente ao que os produtores envolvidos na exportação e a DGAV – Direção Geral de Alimentação e Veterinária têm afirmado, existem provas e testemunhos irrefutáveis de que este comércio decorre manchado de ilicitudes incorrendo em vários e sérios incumprimentos da legislação no que respeita à proteção e bem-estar animal. Já para não referir o estado do nosso suposto estado evolutivo e civilizacional que, a bem dos agentes económicos e do suposto desenvolvimento do país, permite violações atrozes e desumanas a seres sensíveis tratando-os com mais desprezo do que a um automóvel. Sim, o transporte de automóveis é mais rigoroso e cuidadoso, não vá a mercadoria danificar-se, do que o transporte de animais.Esta semana no parlamento, no âmbito de audição pública sobre a Petição "Pela Abolição do Transporte de Animais Vivos para Países fora da União Europeia", da qual sou relator, os representantes do Sindicato dos Estivadores testemunharam com enorme coragem e desassombro que a envolvente deste negócio exportador permite uma série de situações inaceitáveis. Estes incumprimentos estão a ser ignorados pelas entidades competentes ou convenientemente maquilhados para a comunicação social.Confirmaram que no embarque os carregamentos são degradantes, conforme tem vindo a ser denunciado por vários activistas e outras entidades, com os animais a serem sujeitos a práticas brutais e desumanas, nomeadamente a projecção desses animais desde elevadas alturas até ao solo como se fossem um objecto, e com a aplicação gratuita e contínua de fortes choques eléctricos. E que no transporte as condições a bordo dos navios são deficientes, não cumprem as condições ambientais e sanitárias mínimas, num acondicionamento espacial exíguo, imundo e doentio sem acompanhamento de um médico veterinário. Existem provas evidentes que a descarga destes animais nos portos de destino acontece em condições deploráveis. Os animais são depois abatidos de acordo com regras que lhes infligem um sofrimento atroz e totalmente desnecessário, sem atordoamento prévio, proibidas e censuradas em Portugal.