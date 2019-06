Só existe um Garcia Pereira!

Vi-me moral e eticamente impelida a escrever este artigo. O advogado António Garcia Pereira é provavelmente no nosso país, o homem que mais se eleva como "militante" da justiça e do direito! O verdadeiro homem das causas, com um incrível e fascinante conhecimento das leis mas onde denoto uma paixão ainda maior por defender brilhantemente as causas com as quais se identifica. Apesar de ter abandonado a carreira política, digo com toda a firmeza que nunca entrou no sistema que leva Portugal a uma decadência judicial sem precedentes. Tem sido firme e constante nas suas causas variadas e os seus respectivos direitos! (Saúde, violência doméstica e administração interna) E quem melhor que este sábio mestre para o fazer? Ninguém!





E não que nao hajam umas figuras sombra mas todas elas são corrompidas pelo partido com quem casaram. Diria que mais que um advogado, o António é um ativista dos direitos humanos! Como gostava de ver os "Garcias Pereira" em todos os sectores: Tribunais (magistratura), assistência social e forças de segurança. Enquanto ativista na luta contra a violência doméstica e respectiva proteção das crianças percebo claramente que a política e a justiça são uma máquina que opera em função uma da outra e dos seus senhores. Pegando num dos lemas de Garcia Pereira "Ousar lutar, ousar vencer" esta minha luta contra o crime flagrante e reiterado contra mulheres e crianças será sempre a minha maior prioridade. Bem haja, António Garcia Pereira