Setor social fundamental na recuperação da pandemia

O surto epidémico provocado pela Covid-19 agravou as situações de pobreza e de carência social e económica fragilizando muitas pessoas e famílias. Conscientes de que será fundamental mobilizar esforços para a recuperação, a Fundação Manuel António da Mota lança a 11ª edição do Prémio Manuel António da Mota para apoiar o trabalho das instituições que se debatem com esta problemática. A decisão foi tomada em março, assim que foi percetível que Portugal não iria escapar imune à pandemia.

É em momentos como este que o apoio de Fundações como a nossa é mais relevante, em linha aliás com o que tem sido a trajetória da Fundação Manuel António da Mota ao longo de mais de 10 anos de apoio ao setor da economia social.

A sociedade foi confrontada com uma situação nova, assim como todo o setor da economia social.

Uma situação de contornos pouco conhecidos, mas de enorme gravidade, obrigou as instituições a uma rápida adaptação às novas circunstâncias, que se traduziu na paralisação de algumas valências e serviços e ao reforço de meios, designadamente a aquisição de equipamentos de proteção individual para trabalhadores e beneficiários.

Num setor em que muitas instituições já viviam numa situação de fragilidade económica e financeira, o impacto da pandemia acarretou um aumento significativo dos custos operacionais, acentuando em muitos casos a situação de vulnerabilidade das instituições.

Durante a crise económica que assolou o país nos últimos anos, e de que se vinha progressivamente libertando, o papel do setor da economia social revelou-se essencial na salvaguarda dos direitos fundamentais de muitos cidadãos. A crise epidémica veio reforçar essa importância, em áreas particularmente sensíveis, como por exemplo o apoio alimentar de emergência e outras respostas para fazer face à crise e aos seus efeitos nos planos social e económico.

De igual modo, o setor empresarial tem sido fortemente atingido pela pandemia. A paralisação ou o abrandamento da atividade de muitos agentes económicos, em resultado das medidas de confinamento adotadas, colocou em risco a continuidade de muitas empresas ou, pelo menos, as suas perspetivas de rentabilidade a curto e médio prazos. O desemprego conheceu igualmente forte crescimento.

Torna-se assim evidente que esta situação coloca dificuldades acrescidas às empresas na mobilização de recursos para fins de responsabilidade social.

No entanto, e a avaliar pela resposta dada à crise epidémica, deve ser justamente realçado o esforço desenvolvido por muitas organizações que, apesar das dificuldades que sentem, foram capazes de se mostrar preocupadas e sensíveis aos efeitos sociais da pandemia, através de um conjunto de medidas de apoio com grande significado.

É, pois, a altura de mobilizar a sociedade e o mundo empresarial no apoio ao setor social que, por seu turno, irá continuar a revelar-se um pilar fundamental na defesa do estado social e no progresso social e económico de Portugal.