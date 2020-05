Será tifo?

Tenho tanto entusiasmo para discutir direito constitucional como António Costa, mas às vezes tem mesmo de ser. Estou de acordo com o primeiro-ministro quando aponta "a capacidade enorme que os juristas têm de inventar problemas". Acrescento até que vários juristas legisladores inventam problemas para que os juristas colegas de escritórios de advogados possam ganhar dinheiro a resolvê-los. Se o jurista primeiro-ministro quiser finalmente resolver isso tem o meu aplauso. A questão é que a passagem do estado de emergência para o estado de calamidade coloca mesmo problemas, não os criados pelos juristas constitucionalistas mas pelo jurista primeiro-ministro e pelo jurista Presidente da República.

Entro no tema com cautelas e reservas. Aqui há semanas escrevi que não percebia a diferença substantiva entre o estado de emergência e a calamidade decretada para o cerco sanitário de Ovar. E não percebia porque nem o Presidente nem o primeiro-ministro (que estava aparentemente relutante quanto à sua adoção) a explicaram de forma clara. Ainda hoje continuam a não fazê-lo, o que dá uma sensação desconfortável de que continuamos a nadar fora de pé, no improviso.

António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa têm agido e discursado como se estado de emergência ou estado de calamidade fossem apenas diferentes degraus numa escala de desgraças. Mas não são. Como vários constitucionalistas têm explicado, o estado de calamidade serve para reagir a catástrofes limitadas no tempo e no espaço – para mobilizar recursos para combater um grande incêndio, para assistir a população afetada por um terramoto, coisas deste tipo. O estado de emergência muda as regras do jogo (como mudou no último mês e meio), vedando o exercício de direitos fundamentais. Por isso mesmo é que o estado de emergência, previsto na Constituição, tem de ser decretado pelo Presidente com o apoio do Parlamento e do Governo, enquanto para declarar o estado de calamidade (previsto apenas na lei da Proteção Civil) basta uma resolução do Governo.

Bem sei que, se é preciso conter o vírus é preciso conter o vírus, "diga a Constituição o que diga", mas a forma como o fazemos conta. A Constituição tem mecanismos para combater o vírus que não incluem colocar os direitos, liberdades e garantias à mercê da vontade arbitrária do poder executivo.

Não se trata de um problema inventado por constitucionalistas com vontade de chatear. Trata-se, por exemplo, de evitar um tsunami de processos contra o Estado por empresas que continuem proibidas de abrir as portas na semana que vem, vendo limitado o seu direito constitucional à iniciativa económica sem suporte sólido para isso. E trata-se, mais importante, de garantir que numa democracia mandamos todos. Porque se o Governo pode, sem intervenção nem fiscalização dos outros órgãos de soberania, decretar as calamidades que quiser para limitar as liberdades que quiser, durante o tempo que quiser, o que hoje é um pequenino abuso – autorizar a manifestação do Dia do Trabalhador da CGTP, por exemplo, enquanto impõe aos restantes portugueses o dever geral de confinamento – pode amanhã ser um rol infindável de abusos – isso sim, uma verdadeira calamidade.

Há muitos muitos anos, a telenovela "O Bem Amado" apresentou-nos o ardiloso prefeito Odorico Paraguaçu (interpretado pelo inesquecível Paulo Gracindo), político não inteiramente estranho no contexto português para quem "os finalmentes justificam os entretantos". O prefeito tinha completado a sua obra de regime: o novo cemitério da vila. Agora só precisava de um defunto que lhe permitisse fazer a inauguração. Havia no entanto um pesado obstáculo ao aguardado corte da fita: não havia maneira de alguém morrer. Ansioso de mostrar a sua obra – e recolher o dividendo político – Odorico Paraguaçu desesperava por uma morte. Ao ponto de, sempre que recebia notícia de que alguém estaria adoentado, lhe luziam os olhos com a interrogação esperançosa: "será tifo?"

Que os políticos aproveitam crises para abocanhar poder já não era novidade no tempo do Odorico, e não é novidade hoje. Estou grato ao Governo pelos esforços que tem feito para proteger os portugueses – e aceito que é justo que mesmo as críticas sejam temperadas pelo facto de estarmos a viver uma situação cujo principal fator é a incerteza, que nos obriga a tomar medidas com informação incompleta e, portanto, com erros inevitáveis.

Estou grato a António Costa pelos seus esforços, mas o país em que quero viver não é um país em que António Costa, ou um qualquer Governo, olha por mim. É um país em que olhamos uns pelos outros. E isso, a empatia como forma de Governo, uma democracia feita de mobilização cidadã, exige escrutínio e participação. Exige que o Governo partilhe os dados que continuam por publicar – não é a primeira vez que me refiro a isso, temo que não seja a última. Exige que o alívio das regras à despesa do Estado para combater o vírus seja pelo menos acompanhado de informação completa e cabal sobre o dinheiro que está a ser gasto, por quem, em quê.

Democracias paternalistas é coisa que não existe (como não existem, por muito que queiram inventá-las, "democracias iliberais"). Os bons conselhos do Governo sobre as regras de distanciamento social serão seguramente bem vindos, mas o Governo não pode – não pode, em absoluto! – limitar as liberdades dos cidadãos fora de um Estado de emergência que envolva o acordo e o escrutínio dos vários órgãos de soberania. Ir por esse caminho seria contaminar a democracia para curar os cidadãos.

No final de "O Bem Amado", Odorico Paraguaçu lá arranja um defunto para inaugurar a sua obra: é ele próprio o primeiro cadáver a abrir o cemitério. Bem sei que hoje em dia a RTP Memória anda ocupada com a tele-escola. Mas era boa altura para uma reposição.