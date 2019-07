Ser soldado

Sem exageros, testemunhamos a morte lenta da figura do militar, a começar pela condição de soldado, e especialmente praça e cabo do exército (categorias OR-1/OR-4).É evidente que ultrapassámos um período político de emergência, vergonha, embaraço e constantes desconsiderações. Mas permanece uma instituição em crise: de pessoal, de equipamento, de dotações financeiras, e, nalguns ramos e nalgumas armas, até de vocações.É muito difícil completar os cursos exigentes de acesso às tropas especiais do Exército e da Marinha, e das unidades mais especializadas da Força Aérea, incluindo o NOTP e o controlo tático? Sim, felizmente. Isso mostra a seriedade da seleção, para tarefas onde a competência pode significar a diferença entre vida e morte, do próprio e de colaterais.Mas a atual escassez geral de efetivos não se confunde com essa sadia exiguidade de membros das forças especiais e especializadas, embora os quadros orgânicos destas devessem estar em patamares bastante mais elevados: no fundo, é aqui que reside a principal capacidade de intervenção operacional das forças armadas.

Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 4 de julho de 2019.