Sem Diesel

Na última semana verificámos a instabilidade e fragilidade do nosso sistema político, económico e financeiro com a greve dos motoristas de matérias perigosas. Em poucos dias deu-se nas ruas uma corrida ao ouro negro e, como expectável, não estávamos preparados para a realidade de ainda estarmos estruturalmente dependentes desta fonte de energia fóssil. Rapidamente me lembrei que esta temática não é nova, nem tampouco insolúvel. Em 1973, nos Estados Unidos da América, e por outros motivos, verificou-se uma crise petrolífera que lançou o pânico no país e nos mercados internacionais. Não desejando aprofundar as várias fases da crise e a falha em aprendermos com os erros ou instabilidades de outros países, um facto mantém-se actual: o de não nos preparamos para choques energéticos, cortes de oferta ou greves estratégicas no sector dos combustíveis fósseis.



Mas esta "crise" demonstrou também que estamos vulneráveis ao pseudo-argumento da independência energética através da exploração de recursos próprios de hidrocarbonetos, nomeadamente na costa do país. Já ouvimos dizer que se tivéssemos recursos endógenos não estaríamos vulneráveis a choques externos, fazendo uma ligação a este episódio nacional como alavanca mediática para cativar a ideia de que estaremos mais seguros com a exploração de petróleo e gás em Portugal. Não podia ser mais errada esta análise.

Temos de pensar estruturalmente para não comprometermos o presente e o futuro. Falta impulsionar de modo determinante a independência energética das pessoas, das empresas e das comunidades com fortes estímulos à descentralização de produção, distribuição e consumo de energias 100% renováveis. Falta apostar de modo estratégico em meios de transporte colectivos e implementar uma Estratégia Europeia para a Mobilidade Ferroviária. Importa ainda garantir que deixe de haver incentivos e fundos do Banco Europeu de Investimentos para indústrias assentes em combustíveis fósseis e que a transição energética seja fortemente financiada por fundos não só nacionais como comunitários.

Tendo em consideração o escasso tempo que temos de transição, e considerando o impacto destrutivo das alterações climáticas, devemos olhar para estas Eleições Europeias como um ponto de viragem na Europa. Esta mudança política e ideológica deve priorizar a implementação de uma economia realmente descarbonizada e circular, que fomente a rápida e exequível transição energética, com investimentos públicos mas integrando o sector privado, e que garanta a máxima independência energética de pessoas, empresas e comunidades.