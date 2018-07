Portugal, 2018. Julgava eu que a classe política lusitana tinha aprendido alguma coisa com a farsa do financiamento partidário. Não aprendeu nada: depois do susto de ser apanhada com a mão no pote, foi salva no final pelo Presidente da República, que lá acabou por promulgar uma lei com a qual discordava profundamente.Marcelo travou o saque ao IVA, é verdade, mas deixou o financiamento privado ilimitado – uma porta aberta para a grande corrupção, que o Estado é incapaz de fiscalizar. Fim de caso?Longe disso. O parlamento continua a tratar dos seus com pompa e circunstância. Depois de os deputados serem novamente apanhados com a mão no pote – falo dos subsídios aldrabados por habitações aldrabadas fora de Lisboa –, os serviços jurídicos do parlamento resolveram cortar o problema pela raiz: o que conta é a morada habitual.À primeira vista, a auditoria é um caso de sensatez: por maior que seja a nostalgia dos tribunos pela província onde nasceram, é na capital que eles apanham os maus vícios.Fatalmente, o parlamento também declara que não tenciona fiscalizar a veracidade das declarações dos deputados, o que significa que os mesmos poderão continuar a viver em Lisboa e a "residir" em Vila Real (de Trás-os-Montes) e em Vila Real (de Santo António). Quanto mais longe a habitação, maior será o cheque pelo sacrifício da viagem e do alojamento.Para que o embuste fosse total, bastava ao parlamento declarar que continuaria a aceitar como "morada habitual" todas as províncias ultramarinas que Portugal perdeu depois de 1974. Uma casa em Lourenço Marques fica bem em qualquer currículo.CAUSOU SÉRIA CONSTERNAÇÃO o facto de altas figuras do Estado terem estado no palco do Rock in Rio a pular e a cantar. Não é "dignificante", disseram os críticos, que pelos vistos ainda têm expectativas elevadas sobre as personagens em causa.Eu, pelo contrário, gostei. Para começar, não desafinaram. E, para acabar, dei por mim a pensar como seria maravilhoso que grande parte dos nossos políticos se dedicasse mais ao canto e menos à intromissão nas nossas vidas. Se, por mera hipótese, António Costa ou Catarina Martins quisessem mesmo mudar de vida, eu seria o primeiro a comprar bilhetes.O problema não é termos altas figuras do Estado e da política no palco do Rock in Rio. É elas não partirem daqui em tournée permanente.PORTUGAL PERDEU com o Uruguai e eu, confesso, não chorei uma lágrima. Deus me perdoe: posso confessar que tive o coração dividido até ao fim?A culpa é do Wall Street Journal, que nas vésperas do jogo publicou um perfil do treinador Óscar Tabárez. Já tinha admiração pelo senhor quando o via caminhar, dignamente, apoiado numa muleta. "Old age is not for sissies", dizia Bette Davis. Subscrevo. Se lhe juntarmos uma doença neurológica grave, percebemos melhor que a arte da resiliência não é para qualquer um.E Tabárez não é qualquer um. Quando aceitou treinar a selecção do Uruguai, a bicampeã do mundo era uma anedota desportiva. Além disso, era também um caso de banditismo sobre os relvados, confundindo futebol com boxe (de rua).Tabárez começou a mudar os selvagens. Não com "tácticas", "métodos de treino" ou outras vacuidades técnicas. Como confessou o antigo capitão Diego Forlán ao referido jornal, Tabárez entende que jogar futebol pode ser uma profissão; mas, antes da profissão, é preciso ser um homenzinho. Numa palavra, é preciso ter carácter.E ter carácter significa respeito, decência e boas maneiras. Com ele, os jogadores começaram a beber chá (uma das delícias do país). Os telemóveis foram banidos ao pequeno-almoço, ao almoço e durante as reuniões. Os pratos das refeições são levantados da mesa pelos próprios atletas. Pés sobre as cadeiras é impensável.A juntar a isto, parece que Tabárez, um antigo professor, faz questão de incluir nas suas prelecções algumas referências à História, à Geografia e às Artes dos países anfitriões. Não é por acaso que o tratam por "El Maestro".Finalmente, será possível representar um país dignamente quando não há consciência de uma tradição? Não é. No centro de estágios da selecção uruguaia, Tabárez exigiu que o lóbi fosse decorado com fotografias a preto e branco dos maiores jogadores que vestiram a camisola celeste. A mesma que triunfou em 1930 e 1950.E a mesma que eu espero que triunfe em 2018, se o Brasil não chegar lá. Sacrilégio, portugueses? Nada disso. Perder qualquer equipa perde. Mas perder para um cavalheiro é um privilégio só reservado aos melhores.