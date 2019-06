Se as quadras populares fossem sinceras

A carregar o podcast ...

Ai meu rico Portugal,tão bom que é cá estar.Nem em São Bento se 'tá mal,tem um ambiente familiar.Santo António, meu viver,ó meu rico milagreiro,ajuda-me a receberos recibos de Janeiro.Tão bela que é Lisboa,a cidade das sete colinas.Uma renda na Madragoadá p'ra dois lamborghinis.Lá vai a marcha, tão querida,desce de Alvalade ao Areeiro.Era suposto descer a Avenida,mas havia Greve do Enfermeiro.Meu querido São João,vou-te ser o mais franco,ou isto muda antes da eleição,ou voto Castelo Branco.Porto, ouve com atenção,este verso algo ciumento.Tens lugar no meu coração,se eu tiver estacionamento.Em Junho marcho todos os dias,tenho as pernas em esparguete.Este ano com tantas ciclovias,se calhar marcho de trotinete.Santo António ou São João,São Pedro ou doutra zona,Há tantos turistas cá no verãoque só falta Santa Madonna.