Se a revolução tivesse sido planeada no Whatsapp

SM: Malta, amanhã às 8h no Rádio Clube Português.



AdS: Epá, buéda cedo. Ainda por cima é feriado…



SM: Puto, só depois de fazermos a revolução é que há-de ser feriado.



Otelo Saraiva de Carvalho alterou o nome do grupo para GOLDEN SHOWER NA DITADURA



SM: Fica para as 10h então. Estamos todos?



EMA: Não pode ser às 12h? Tenho natação de manhã.



OSC: Malta, esqueceram-se de adicionar o Mário. Ele também vem.



Mário Soares (MS) foi adicionado ao grupo.



SM: Mário, estamos a combinar amanhã às 12h no RCP.



OSC: Pá, já ninguém ouve RCP. Não preferem fazer isto na MegaHits?



SM: Puto, já falámos com o Zeca Afonso e tudo.



MS: Se for na Mega posso tentar dar o toque à Deslandes. O meu Joãozinho anda na mesma creche que o filho dela.



António de Spínola enviou um ficheiro áudio.



Grândola vila morena, Terra da fraternidade, O povo é quem mais ordena, AH SI CARINO SI SI SI SI" *



SM: Porra Spínola, abri isto aqui à frente dos militares do MFA.



AdS: kkkkkkkkkk



EMA: Olhem, preciso de boleia. Otelo passas aqui?



OSC: Já vou levar o Salgueiro e o meu tanque só tem dois lugares.



SM: Não se esqueçam que o Marcelo (Caetano) não sabe de nada. Cuidado para não se chibarem no outro grupo.



Otelo Saraiva de Carvalho alterou o nome do grupo para FESTA SURPRESA DO MARCELO CAETANO.



EMA: Malta, afinal não vou poder ir…



SM: Tão?



EMA: Mudaram-me a aula de pilates para amanhã. O professor para a semana vai para Moçambique combater na Guerra das Colónias.



MS: Eu afinal também não posso, tenho explicação de Economia A.



SM: Spínola, vamos os dois na mesma?



AdS: Epá, meio ambiente…



SM: Achas?



AdS: Ya...



SM: Ok, fica para o ano malta. MAS PARA O ANO VAMOS MESMO!

