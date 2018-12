Scolari, campeão aos 70 anos

Só para se perceber a dimensão do feito, o treinador mais velho a sagrar-se campeão português é o italiano Giovanni Trapattoni, com 66 anos, em 2005, ao serviço do Benfica. Mais uma vez, os caminhos cruzam-se entre os dois. Porque Scolari cedo se faz conhecido por Trapattoni brasileiro pelos esquemas defensivos e fechados.

É do tempo do Naranjito, o Scolari. O início da carreira de treinador é de 1982, por altura do Mundial de Espanha. Daí para cá, 36 anos de trabalho ininterrupto e uma catrefada de títulos. Isso do catrefada é o quê, na verdade? Boa pergunta. Um, dois, quatro, oito, 16, 27. Ya, é isso: 27 títulos. Que categoria. O último é o de domingo, campeão brasileiro pelo Palmeiras.Líder isolado nos últimos dois meses, o 1-0 ao Vasco da Gama no Rio de Janeiro garante-lhe o título a uma jornada do fim. Curiosamente no São Januário, o estádio do seu último jogo pelo mesmo Palmeiras em Setembro de 2012, no ano em que não evita a descida à 2ª divisão.Como a vida dá muitas voltas (então a de Scolari é um fartote), ei-lo a dar a volta ao texto com uma campanha irrepreensível. Aos 70 anos de idade. Inédito, nunca visto na história do futebol brasileiro. Com essa idade, é raro encontrar alguém a trabalhar. Quanto mais a ganhar.