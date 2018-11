Rui Vitória e o silêncio de Vieira

O problema não é a derrota pesada em casa do Bayern. Nem mesmo perante o pior Bayern dos últimos largos anos. Uma equipa que ocupa o quinto lugar da Bundesliga, a nove pontos do primeiro, num campeonato onde costuma liderar a seu bel-prazer. Tudo isso seria relativizado se não houvesse um antes. Mas o "antes" do Benfica desta época, tanto na Europa como a nível interno, está longe de ser animador. Uma equipa sem chama, sem profundidade, má a defender, pouco agressiva quando não tem bola e perdida dentro de campo. Saiu de um ciclo de quatro jogos consecutivos sem vencer para triunfos pouco brilhantes e muito sofridos perante Tondela (Liga) e Arouca (Taça). O desastre de Munique parecia adivinhar-se e a própria equipa entrou com medo de perder. As palavras de Rui Vitória após o jogo dão a entender este conformismo quando diz que não era aquela a derrota que esperavam. Custa aceitar que o treinador do Benfica entre num jogo a esperar algum tipo de derrota mesmo que seja num campo onde o clube nunca ganhou.

Por esta altura é difícil acreditar que Rui Vitória fique na Luz até ao final da temporada. O investimento foi alto, ao contrário da última época, com jogadores para todos os sectores, mas até agora apenas Vlachodimos se assume como verdadeiro reforço. Os outros entram mal (Conti e Gabriel) ou não jogam (Ferreyra e Castillo). E os que já lá estavam parecem não conseguir entender a mensagem do treinador. A despedida prematura de Luisão também deixou a equipa órfã de uma liderança com muitos anos. Saiu o homem que dava o toque a reunir nos piores momentos e falta também uma postura firme da direcção em relação ao seu treinador.

O primeiro a trazer o nome de Jorge Jesus para cima da mesa foi o próprio Luís Filipe Vieira numa recente entrevista à TVI. Não só disse que costumava falar com o anterior técnico das águias como também lembrou que este poderia estar num grupo de opções caso o actual decidisse sair. Depois disso seguiram-se as capas de jornais e os programas televisivos dando Jorge Jesus como o senhor que se segue. Verdade ou pura especulação, o certo é que os dirigentes encarnados podiam ter morto o assunto a qualquer momento se dissessem que não há contactos com Jesus e que Rui Vitória é o treinador. Não o fazem porque não querem.