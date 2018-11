Rui Rio está perdido na teia de Costa

Não há uma divergência de fundo visível entre o PSD e o Governo sobre impostos e gastos públicos – o PSD podia, na verdade, votar a favor deste Orçamento. Entretanto, o partido ora ataca a “orgia orçamental” do Governo, ora propõe uma bateria de medidas avulsas e que agravam o défice

Não é fácil ser oposição hoje quando se escolhe a quem cobrar mais ou menos impostos e para onde se vai canalizar a despesa. A política orçamental de Costa e de Centeno tem usado o vento a favor da economia para repor rendimentos pelos grupos eleitorais mais importantes e, ao mesmo tempo, vaporizar o défice e afastar o fantasma da irresponsabilidade. Esta teia contribuiu para limitar a margem negocial da esquerda dura – é mais difícil ameaçar com a ruptura quando a conjuntura corre bem. À direita aponta-se o dedo a este amestramento do PCP e do BE, mas é a direita que mais se está a deixar prender na teia – sobretudo o maior partido, o PSD.



As primeiras propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2019 anunciadas por Rio demonstram este ponto. O PSD quer eliminar a nova taxa de protecção civil, acabar com o adicional do ISP, votar contra a redução de propinas no superior, propor passes sociais mais baratos no País todo, propor manuais escolares gratuitos para quem está no privado e, ainda, lançar incentivos fiscais para mais emigrantes do que aqueles definidos pelo Governo.



As duas primeiras alterações são ajustamentos tão evidentes que acabam por ser defendidos por quase todos os outros partidos. E todo o pacote é puramente reactivo, colado à teia de medidas tecida por Costa e Centeno. Não se vê uma divergência de fundo face à visão do Governo, nem qualquer ponta de arrojo. Na política portuguesa em 2018, a defesa de uma redução mais ambiciosa do IRS, um imposto progressivo, está a cargo do PCP.



Pior ainda, praticamente todas as propostas do PSD tiram receita ao Estado e aumentam despesa – incluo aqui a provável defesa laranja da reivindicação salarial dos professores –, sempre sem apresentar alternativas para compensar o rombo. Isto vindo do PSD que classifica o orçamento de "eleitoralista". A desorientação é evidente, assim como a incoerência com o discurso do próprio Rio, que ataca a "orgia orçamental" de Costa e defende "pequenos superavits". Compare -se isto, uma vez mais, com o trabalho apresentado pelo PCP, que propõe fontes de aumento de receita para financiar as suas medidas.



A melhoria da conjuntura tirou a política orçamental do topo da batalha política. Por outro lado, ofereceu ao Governo uma mensagem política eficaz: "As vossas vidas estão melhor e ainda por cima melhorámos as contas." Mas a teia argumentativa do Governo e as marcas da governação dura de Passos Coelho não matam a possibilidade de debate nesta área. Sobram caminhos para quem quiser segui-los, da escolha de uma consolidação mais ou menos assente em impostos à eleição de prioridades diferentes para a despesa, passando pela crítica à fragilidade da consolidação feita por Centeno (relembrada esta semana pelo Conselho para as Finanças Públicas).



Nada disto se vislumbra no PSD e, já agora, no CDS. Se a área orçamental, uma das que toca mais nos rendimentos das pessoas, era terreno complicado à partida, a incapacidade destes partidos em se focar numa linha uniforme de discurso dificulta ainda mais a tarefa. Faltará gente especializada para fazer melhor? Faltará vontade para fazer melhor? Talvez seja uma mistura das duas coisas. O que parece mais certo é que não será por aqui que Rio e Cristas conseguirão ganhar o terreno eleitoral perdido durante a legislatura para o PS. Sobram outros campos de batalha – embora também aí seja difícil de perceber o que quer a direita portuguesa.