Ronaldo superior a Portugal

Golos de Ronaldo ao Liverpool? Dois, um pelo Manchester United em 2008 (a passe de Nani), outro pelo Real Madrid em 2014 (Anfield). Golos de Ronaldo em Kiev? Dois, ambos pelo Real Madrid, no mesmo jogo, um de penálti, outro de cabeça. Entre sábado e domingo, entre o antes e o depois da final europeia de sábado (vitória do Real sobre o Liverpool, por 3-1, com bis de Bale), a estatística de Ronaldo não ata nem desata. Continua a mesma. Só muda mesmo o número de títulos europeus. De quatro para cinco. É o rei da Liga dos Campeões, à frente de Messi, Iniesta e Seedorf, todos com quatro.A aventura começa ao serviço do Manchester United, em 2008 (vs. Chelsea), e prossegue em grande estilo no Real Madrid, com quatro canecos (2014, 2016, 2017 e 2018). Cinco, Cristiano Ronaldo tem cinco Ligas dos Campeões. A nível individual, só lhe falta alcançar Gento, também do Real Madrid, com seis Taças dos Campeões. É de homem.A nível colectivo, a proeza de Ronaldo é maior ainda. Veja lá bem o ranking dos clubes mais titulados de sempre: Real Madrid, 13; Milan, 7; Ronaldo, 5; Bayern Munique, 5; Liverpool, 5; Barcelona, 5; Ajax, 4. Ah, pois é, Ronaldo tem tantos títulos europeus como o Barça. E o Bayern. E o Liverpool. Chi-ça. Já agora, Ronaldo tem mais títulos do que Portugal inteiro (Benfica 1961, 1962 mais FC Porto 1987, 2004).