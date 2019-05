Mais crónicas

Berardo e os risinhos da chantagem 23-05-2019 Não é possível analisar o endividamento da banca entre 2005 e 2011 sem fazer a autópsia do poder político e financeiro da época. De Sócrates a Salgado, com Berardo no meio. Como não é possível analisar o estoiro do BPN sem o relacionar com o PSD e Cavaco

A melhor zona para viver 22-05-2019 Às vezes, conseguimos uma ótima casa, mas depois a zona não é a ideal. Para evitar isso, traçamos-lhe aqui o mapa das melhores ruas para viver em Lisboa e Porto. A análise incidiu sobre variáveis como acessos, comércio, estacionamento ou proximidade de escolas

A Holanda e o julgamento rápido dos megaprocessos 22-05-2019 "A alteração drástica do paradigma processual iria aumentar extraordinariamente a celeridade do processo, mas poderia fragilizar também os direitos dos arguidos."

Retornados: do oito ao 80 22-05-2019 A preocupação da esmagadora maioria dos retornados era a reintegração profissional, muito mais do que as indemnizações pelos bens perdidos no Ultramar. Ainda assim, uma minoria apresentou queixas-crime contra os responsáveis pela descolonização

Berardo e o final da Guerra dos Tronos 21-05-2019 É, portanto, antigo este sentimento de que os tipos que escrevem o argumento da História deviam ser despedidos. E os que fazem o casting. E, já agora, o catering também. Salva-se o guarda-roupa, que nisso as SS eram impecáveis.

Berardo ou consequência 21-05-2019 Alvin Sargent, antigo camionista e ex-marine, seria incapaz de ficcionar sobre figuras como o comendador Joe Berardo. Para começar, nunca atribuiria uma comenda a tão sombria persona

Berardo e eu, um conto de 2007 20-05-2019 Depois de ouvir as cinco horas de audição de Berardo no parlamento e de ver o primeiro-ministro extrair o PS da vergonha Berardo, lembrei-me de um perfil que fiz em 2007 sobre o comendador. Relê-lo foi um exercício penoso - e revelador dos erros feitos pelos jornais nessa altura

A arte da (nem paz nem) guerra 19-05-2019 Não continuem a tomar-nos por parvos. Mesmo os parvos podem organizar revoluções. Ou pior, revoltas. Aquelas fundamentam-se em visões. Estas podem simplesmente inspirar-se na raiva

Europeias: cada vez menos gente com os candidatos na rua 19-05-2019 Pode até haver mecenas e militância que justifiquem os custos, pode até estar tudo bem, mas mesmo assim gostaria de saber quem os paga, porque alguém os paga. O caso do Chega/Basta! é aquele que seria mais interessante de se saber de onde vem o dinheiro

O tudo que não passa 19-05-2019 "Ainda que não tivesse a quem rezar, a arquitetura que liga o céu e a terra é um bálsamo que se oferece a crentes e não crentes. Por isso me sabe tão bem parar em templos: a ponte de alguns para o outro mundo foi sonhada pela mesma humanidade que me liga a este."

Diga lá 402 18-05-2019 Cem golos? Isso é para meninos, dizem elas do futebol feminino do Benfica

Questões de líbido 18-05-2019 Não vale a pena chover no molhado e repetir que "o fim da austeridade" é uma das maiores mentiras políticas que um governo democrático espalhou em Portugal. Excepto para acrescentar que essa mentira só funciona porque os portugueses, no fundo, no fundo, não se importam de ser enganados

A mariquice das passadeiras arco-íris 17-05-2019 Durou poucos dias a vida das passadeiras coloridas na capital.

O passo de caracol 17-05-2019 A época balnear ia começar com um mergulho numa travessa e carrerinhas em cestos de pão

Pai: Da palavra ao crime 16-05-2019 Continuamos a assistir diariamente a decisões e acórdãos criminosos em relação à proteção das crianças em situações de violência. Não existe nada que separe ou proteja as crianças do percurso que a palavra "pai" faz até à palavra crime.