Mais crónicas

Retornados (3.ª parte) 08-05-2019 Para a população que nunca saíra do torrão natal, (...) os retornados eram concorrentes num mercado laboral e habitacional escasso ou apertado, a atravessar uma crise sem precedentes

Ricos de todo o mundo, uni-vos 07-05-2019 Uma pequena parte dos super-ricos preocupa-se com o futuro da humanidade. Mas a maioria oligárquica dos multimilionários angustia-se, de forma compreensível mas ingénua, com a sua particular sobrevivência

Nem todo o trabalho liberta 05-05-2019 A eventual irresponsabilidade de sindicatos, microscópicos ou gigantescos, não pode servir de pretexto para agredir os trabalhadores. São estes que constroem lucros, empresas e pátrias, e costumam ser desprotegidos, minimizados ou simplesmente esmagados

O lixo-comentariado 05-05-2019 O número de vezes que alguém clica num site valoriza-o para vender publicidade, e há voyeurs que se deliciam com este tipo de caixas de comentários cheias de lixo. Há sempre quem goste, e vá lá clicar e mexer no lixo

O penálti a dois toques 04-05-2019 Em dezembro de 1982, uma tabelinha entre Johan Cruijff e Jesper Olsen reforça o estatuto de clube especial.

Islamofobias 04-05-2019 Os cristãos, na caricatura boçal, são os partidários das trevas. Colocá-los no lugar das vítimas é uma verdade inconveniente. E foi assim que os terroristas islamitas deixaram de ser islamitas (e terroristas). E foi assim que as vítimas cristãs deixaram de ser cristãs (e vítimas)

San Iker 03-05-2019 "Naquele verão de 2015, o FC Porto não contratou apenas um grande guarda-redes. Contratou uma lenda. Um dos melhores de sempre da história do jogo."

#Aos16EuVoto 03-05-2019 "A consolidação da democracia exige um crescimento de participação dos cidadãos no processo democrático, que deverá ser o mais inclusivo possível. Os jovens devem ter uma voz activa na comunidade e na definição das políticas que vão influenciar o seu futuro."

Professores, o pior de dois mundos 03-05-2019 Em dezembro, alguém deveria ter avisado António Costa que o inverno estava a chegar. Em ano de eleições, torna-se insustentável manter a política de gestão de expectativas.

O pequeno poder 03-05-2019 Em 10 minutos, ele fintou a burocracia e resolveu tudo. "só fiz o que podia", disse. e foi assim que mostrou que podia tudo

Instagram sugar free 02-05-2019 O instagram vai deixar de ter likes.

Medicina do Trabalho 02-05-2019 As consultas de medicina são necessariamente realizadas antes do início da prestação de trabalho e anualmente ou de dois em dois anos, dependendo da idade do trabalhador e do exercício ou não de actividades de risco.

Retornados (2.ª parte) 01-05-2019 As boas políticas migratórias que os governos conduziram no passado para resolver o problema dos retornados talvez sirvam, no presente, para a elaboração de programas que poderão ser benéficos na resolução dos problemas dos imigrantes que aportam diariamente nas costas do Mediterrâneo

Bolonha e o Centro de Estudos Judiciários 30-04-2019 O processo de Bolonha reflecte o desejo de criação de um espaço universitário comum na Europa.

A monstruosa perfeição 30-04-2019 A perfeição é fascista. Os raros intérpretes que a alcançam - Nijinski, Nureyev, Nadia Comaneci, Katarina Witt - são escravos da solidão e prisioneiros do seu cérebro, porque a exigência da arte que os escolheu não deixa espaço aos outros - não deixa, ironicamente, espaço à vida