Nos últimos anos têm-se multiplicado as obras de retornados. Na sequência do estrondoso sucesso de livraria e de crítica do Caderno de Memórias Coloniais (2009), de Isabela Figueiredo, e d’O Retorno (2012), de Dulce Maria Cardoso, ambas retornadas, as editoras descobriram que havia um veio comercial inexplorado – o poder de evocação nostálgica da antiga África portuguesa – e começaram a cavar na mina do chamado movimento de retorno, que obrigou mais de 500 mil pessoas a recomeçarem as suas vidas nesta nesga da Europa.O primeiro sinal desse boom foi emitido por Lourenço Marques (2002), de Francisco José Viegas, a que se seguiram Os Retornados (2008), de Júlio Magalhães (livro que já conheceu 20 edições), e O Último Ano em Luanda (2008), de Tiago Rebelo.

