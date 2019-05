Radiografia partido a partido na escala Miguel Sousa Tavares

No domingo passado, Portugal foi a votos. Ou melhor, não chegou a ir. Mas é como se fosse, que nestas coisas só interessa quem está. Mais fica. Durante a longa noite eleitoral, Miguel Sousa Tavares irritou meio país com a radiografia que fez dos eleitores de uma das grandes surpresas desta votação: o PAN. Disse o comentador que o partido era «detestado pelo mundo rural», não passava de um bando de «urbano-depressivos vegan» que se alimenta «à base de alfaces». Até parece que é mentira.

Inspirado por esta forma mais au point de fazer comentário político, decidi tirar a radiografia aos outros partidos com assento parlamentar e aos seus eleitores. Quem são? O que os move? O que comem?

Se não se sentir incluído nem ofendido com nenhum destes retratos, é porque é um grande abstencionista e devia ter vergonha.

PSD – Os rurais-possidónios.

O PSD, por ser um partido tant bien que mal ao centro do espectro político, tem nas suas fileiras toda a espécie de pessoas, sendo mais difícil ridicularizá-las todas no mesmo estereótipo como se consegue fazer com partidos mais pequenos. Mas não é isso que me impedirá de tentar. Por uma questão de idade, recordo menos o PPD de Sá Carneiro e mais o PSD de Cavaco Silva, com prejuízo do primeiro. Cavaco Silva é o primeiro líder de um partido político do pós-25 de Abril que nos chega diretamente do povo, e que não é um beto burguês, como Sá Carneiro, Amaro da Costa, Soares ou mesmo Cunhal, que era dos quatro o que disfarçava melhor. Isto é, supostamente, uma coisa boa, que foi para isso mesmo que se fez o 25 de Abril. Chega-nos também de uma região do país, o Algarve, sem grande tradição de ser berço de políticos (mas que, entretanto, já nos deu duas primeiras-damas). Aliás, o Algarve foi durante séculos corrido da denominação geral do país, sendo remetido para um envergonhado «e dos Algarves», provavelmente dito sempre num sussurro. Quando pensamos no antigo Primeiro-Ministro e antigo Presidente da República, bom, e antigo em geral, fica a ideia de que não vale a pena repetir a graça. Cavaco Silva é o homem que foi líder do PSD porque resolveu fazer a rodagem do carro até ao congresso da Figueira da Foz. Este conceito popular de fazer «a rodagem do carro» deita logo por terra uma imagem mais romântica que se possa ter de povo. O Povo é uma categoria, hoje anacrónica, muito heterogénea, que incluiu desde intelectuais da mais alta craveira a burgessos que fazem rodagens aos carros. E que resolvem aumentar um bocadinho a sala com uma marquise. Ou que batizam a moradia de férias com uma mistura do seu nome e do da mulher. Cavaco Silva cai nesta última categoria. O PSD de Cavaco foi o partido do crescimento económico de Portugal nos anos 90. Foi com ele que se consolidou a classe média, e que acabou o país rural sonhado por Salazar. Uma classe média nova-rica e deslumbrada, é certo. Uma classe média que faz rodagens ao carro. Cavaco ele mesmo foi um político maioritariamente sério. Já grande parte dos seus ministros pertence aquela classe de pessoas que, sem se perceber muito bem como, se tornaram multimilionárias depois de se retirarem da vida política. É aqui que o PS melhor serve de alternância ao PSD, porque é mais ou menos a mesma coisa. Tem, assim, na sua base de eleitores os portugueses que ficaram ricos nos últimos trinta anos, e não são poucos. Pessoas que chamam o vinho pelo preço e não pelo nome. Como por exemplo: «Ó chefe, traga-me aquela garrafa de 300 euros que a gente bebemos da última vez, se faz favor!». A maior concentração deste eleitorado encontra-se a Norte, claro, que é onde está o dinheiro. Fez uma curiosa incursão no jet set lisboeta, com o governo mais chique da III República, com Santana Lopes. Durou quatro meses. Que é, aliás, o que dura um casamento verdadeiramente chique hoje em dia.

Prato preferido: qualquer que seja cara e que pareça cara.

PS – Os urbano-possidónios

O PS é o PSD talvez um pouco mais sulista, mais litoral e mais urbano. Ao longo da sua existência, contou com um líder histórico, Mário Soares, que mais ou menos unia a coisa toda, e que tinha a vantagem de nem ter morrido num desastre de avião nem ser do Algarve. Ficou ligado a momentos marcantes da história de Portugal, como a nossa entrada na então CEE, o que serviu para apagar a memória, por exemplo, de que foi um péssimo Primeiro-Ministro. Mas foi o Presidente da República mais instagramável avant la lettre e avant Marcelo. Eu, por exemplo, dava um braço para ter no Instagram uma foto minha montado numa tartaruga das Galápagos, como ele fez. Ainda que estivesse longe de ser uma figura consensual, a Soares, por ter vivido até aos 237 anos, era-lhe perdoado tudo, como o apoio incondicional ao inqualificável José Sócrates. José Sócrates tem a curiosa honra de ser não só a maior nódoa do PS, mas também uma das maiores nódoas da política em geral. Mas o PS resistiu bem a Sócrates, o que não deixa de ser notável. No mau sentido. A base eleitoral do PS não se distingue gritantemente da do PSD. Talvez seja um bocadinho mais moderna em questões sociais, quiçá por ter andado mais tempo na escola. Diria que são a classe média que até podia enganar mais na declaração do IRS, ou desviar mais uns milhares de euros lá do serviço, mas que escolhe não o fazer. Ao contrário dos seus congéneres do PSD, sabe o nome dos vinhos, mas não sabe o preço. E depois, às vezes, tem surpresas. E fica o resto do mês a comer arroz com atum.

Prato preferido: qualquer coisa que seja cara mas que pareça barata.

CDS – Os betos e os aspirantes.

Ao contrário do que parece pensar quase toda a gente de Esquerda, o CDS não é composto somente por pessoas que tratam os sogros por «tios». Por ser o partido tradicionalmente associado ao que em Portugal passa por upper-class, claro que atrai para si, como melgas a uma lâmpada, imensa gente armada ao pingarelho. Nos nossos dias, é preciso um olho bem treinado para distinguir uns de outros. Até já a minha mulher-a-dias dá só um beijinho. Assim, a base eleitoral do partido divide-se entre pessoas com apelidos ótimos e que raras vezes vão votar, por estarem a torturar animais ou a torturar os ouvidos umas das outras com trinados de fado, o que pode explicar os maus resultados eleitorais, e pessoas com apelidos péssimos, que depois hifenizam, e que são contra tudo o que tenha um ar vagamente moderno, como o casamento de pessoas do mesmo sexo, o aborto, o fim da pesca da petinga, a iluminação elétrica ou a alfabetização do povo. Mas depois dizem «vermelho», «funeral» e «sanita» com qualquer esquerdista. Deixo-vos aqui a prova do algodão: um verdadeiro eleitor do CDS nunca diz «neste país», que isso é expressão de comunistas. Diz sempre «em Portugal». É também o bastião dos católicos portugueses. Claro, que seria aceitar ideias que não tenham, pelo menos, dois mil anos! Isso é para as modernas.

Prato preferido: qualquer coisa morta com chumbos de caçadeira e hóstias.

PCP – Os operário-aristocratas.

O PC é o que resta da aristocracia no regime democrático. Não se escolhe ser aristocrata, nasce-se aristocrata. Suponho que seja o mesmo com o comunismo. Não é defeito, é feitio, vá. É o único partido portugueses com uma doutrina política férrea. E um dos poucos do mundo que ainda tem «comunista» no nome. Juntemos essa efeméride à maior feijoada numa ponte. E é o partido associado por excelência à luta contra o fascismo em Portugal. Que a intenção era instalar uma ditadura dez vezes pior é um facto que, por simpatia, poucas vezes lhes é atirado à cara. É dos partidos com a base eleitoral mais fiel, que só deixa de votar no partido quando morre. E só não votam depois de morrer porque não acreditam nessas coisas da vida depois da morte. Exceto a de Lenine, que se encontra empalhado em Moscovo, para lembrar que há homens que nunca morrem. Votam no PC tendencialmente dois tipos de pessoas: as que são verdadeiramente trabalhadores lixados pelo patronato, pessoas que viveram na pele o regime completamente feudal do Alentejo pré-Revolução, por exemplo. E depois, há aquela linha de pessoas que, na verdade, não trabalham (são atores, escritores, cantores e essas coisas assim que dá para nos levantarmos ao meio-dia), mas que têm imensa consciência de classe. Ou de falta dela. Mas têm, tire-se-lhes o chapéu, a melhor festa do país. Disseram-me, que eu nunca fui. Nem tenciono.

Prato preferido: cozinha tradicional da Coreia do Norte, ou da Venezuela, por exemplo. (Cínicos perguntarão: «O quê, a fome?»)

BE – Os ex-hipsters.

Pela minha experiência pessoal, em conversas com amigos do reviralho, chego à conclusão de que quem vota no Bloco de Esquerda são tendencialmente as pessoas que não percebem nada de política. Votam no Bloco da mesma maneira que pedem um bitoque quando o resto da lista do restaurante é muito complicada. Mais ou menos para não dizerem que não foram votar. Ora, com tantas distrações da vida moderna, é normal que esta base não pare de aumentar. Os antecessores do Bloco, como é o caso do PSR, tinham bandeiras que seduziram e muito os mais jovens, bandeiras essas quase todas ligadas à droga e ao sexo. Mesmo depois de o PS lhes ter roubado grande parte das lutas, o BE continua a crescer e hoje é a terceira força política em Portugal. É o hipster tornado mainstream. A ver como se aguentam. Em Espanha, já correu mal, com o Podemos — ou melhor, o Unidas Podemos, o novo nome mais inclusivo do partido — a ser achincalhado quando o seu líder, Pablo Iglesias, comprou uma casa de 600 mil euros num bairro estupendo de Madrid. Irá Catarina Martins resistir à tentação de ir morar para a Quinta da Marinha? Veremos. Ou melhor, Unidas Veremos.

Prato preferido: um bitoque com ovo a cavalo do Pap’Açorda.

Tomem lá que já almoçaram.