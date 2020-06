Mais crónicas

O 10 de Junho e o dia da “raça portuguesa” 10-06-2020 Num momento em que se discute o racismo é bom olharmos para trás e para " o dia da Raça" celebrada no Estado Novo. Este conceito surge nos anos 40 do século passado, num momento em que as raças não se referiam à cor da pele.

Racismo em Portugal: seremos assim tão diferentes? 10-06-2020 No dia de Portugal escrever sobre o racismo pode ser paradoxal porque, dizem, não há racismo em Portugal mas há quem só tenha tomado consciência da cor da sua pele quando, aos seis anos, foi para a escola. Poderá um branco afirmar que não há racismo sem nunca ter estado na pele do outro?

De que cor são os teus sapatos? 10-06-2020 "O confinamento ofereceu-nos a necessidade de parar. A bem ou a mal, todos parámos. Mesmo os que tudo tiveram para fazer, pararam de fazer o que faziam ou pararam de fazer como faziam. Todos parámos. Mas para quê? Para de lá sairmos com vontade de recriar o que havíamos deixado, por mau que isso fosse?"

O protótipo de todos os canalhas 10-06-2020 É preciso levantar a voz contra a bestialidade, o racismo e o faroeste policial. É necessário acabar, de uma vez por todas e para sempre, com a marginalização sistemática das minorias, com as ofensas à integridade física dos negros e as afrontas que os têm vexado

Má Raça 09-06-2020 Na ficção, podemos morrer sem amor, mas ao menos o sexo é de livre acesso; na realidade, o desejo precisa de máscaras de pano e zonas de desinfecção. Quando a pandemia terminar, de que má raça seremos feitos?

“A amizade é mais que o governo” 09-06-2020 António Costa Silva é o segundo consigliere de António Costa. Diz-se que sabe de caminhos de ferro, exportações, combustíveis fósseis, etc. Mas será que conhece o País dos corredores e dos restaurantes que adora dinheiro a fundo perdido?

A história é sempre a mesma 09-06-2020 Do lado da política, as elites que têm governado o País sempre olharam para a justiça como ela era vista no tempo das grandes ideologias do século XX: um instrumento criado por quem domina para tomar conta dos dominados.

Sobreviver às várias crises 08-06-2020 Contamos como os Mello têm gerido o património a pensar nas gerações seguintes e sobrevivido às várias crises. Revelamos o fraco apego de Marcelo Rebelo de Sousa a bens materiais. E contamos as histórias daqueles que não conseguem sair à rua com medo do novo coronavírus.

América em coma 08-06-2020 "As várias manifestações contra o racismo através das cidades europeias e a indignação global provocada pelas imagens televisivas oriundas das ruas de Mineápolis comprovam que a América também nos pertence, ou, pelo menos, ao mundo oriundo do iluminismo ocidental."

Por que não deixamos respirar 08-06-2020 "Mas o que espero mesmo é que, passado o frenesim, as leis sejam aplicadas, as instituições funcionem, a reconciliação se mantenha, e ninguém acabe a dizer que os americanos brancos são todos estúpidos, as outras cores dos nossos arrabaldes são todas um perigo, os brancos da Lusitânia são todos colonialistas. Para isso teremos de lutar sempre contra os nossos inconfessados instintos."

O vírus que veio para resolver o problema da “peste grisalha” 07-06-2020 Não se permitiram ainda os jogos de futebol com público, mas vai-se permitir que esse mesmo público vá ver os jogos em cafés e esplanadas, em ajuntamentos que passarão sem qualquer controlo. Fecharam-se os estádios e vão-se abrir estádios muito maiores

Estados amotinados da América 06-06-2020 Desde antes da independência, em 1776, que as colónias norte-americanas, estado federal a partir de 1787, vivem os problemas da escravatura, do racismo e da revolta contínua. O que há de novo na mais recente pré-guerra civil?

Passar para outro nível 06-06-2020 "Focar na solução é uma solução, passo a redundância. O problema existe e não ganhamos nada em dar-lhe energia. Não somos responsáveis por aquilo que nos aconteceu, mas somos sim responsáveis pela forma como reagimos a esse acontecimento. E isso traz-nos poder."

Pobres e agradecidos 06-06-2020 Um dia, em Washington, apanhei um táxi. O motorista perguntou-me de onde vinha. Quando respondi, ele fez outra pergunta: “Conhece a Ana Gomes?” Pediu-me que, quando a voltasse a ver, lhe agradecesse todo o apoio que ela deu aos etíopes na luta contra a ditadura

Portugal e o Espaço 05-06-2020 Seja nas Lages, seja em Santa Maria, o que importa é transformar os Açores num hub de afirmação nacional no Atlântico sustentado num tridente: espaço, segurança/defesa e oceanos.