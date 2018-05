Queridos filhos: leiam cenas, cenas várias

"Hoje, continuo a lutar contra a ignorância, por vezes nesse atropelo da vida de adulto (e de advogado, já agora). Apenas porque sei que serei melhor se ler cenas várias, dessas que se compram na Feira do Livro, se pedem emprestadas ou se descarregam num ereader. Apenas porque sei que podem fazer este casmurro mudar de ideias. E, para um obstinado, nada é simultaneamente tão difícil e libertador como aprender a mudar de ideias."

«Queridos filhos,

Aqui vos mando uma breve história sobre como os livros e a falta deles influenciaram a minha vida. Sim, o pai é mais influenciável do que parece. Muito teimoso, por vezes casmurro, mas com uma enorme vontade de aprender. Sofro dessa insegurança permanente de quem acha que não sabe o suficiente, a qual não me paralisa porque tive a sorte de crescer com muitas pessoas com sentido prático: o ótimo é inimigo do bom. Vou, por isso, vivendo com o bom e sonhando com o ótimo, sob pena de não haver nada que comande a vida.

Alguns livros (e a falta de outros) foram decisivos nos caminhos que tomei. Posso afirmar que, sem eles, "vocês" não teriam nascido (descontem, na vossa aprendizagem, este modo sulista e urbano de trazer para uma carta o que deveria ser – mas não é – a segunda pessoa do plural).

O primeiro livro que li sem "banda desenhada" foi "O Triunfo dos Porcos" de George Orwell. Ainda não teria nove anos, mas o livro, perdido lá em casa pela vossa falecida tia (a tal muito inteligente – melhor de nós todos – que nunca conheceram), tinha um capa gira e algumas ilustrações. Devorei a história e indignei-me com os porcos. Era uma lição de vida para os pequenos poderes do meu dia a dia, para o saber estar na mó de cima, ainda que só no recreio ou na sala de aula. Só anos mais tarde me dei conta da dimensão política daquela história tão bem contada pela redução à simplicidade. As fábulas têm destas coisas.

Mas o que me marcou mais foi a filosofia. É fácil para um seminarista tornar-se kantiano. E é fácil para um aprendiz de jurista por lá ficar: de Kant a Rawls é um saltinho. Eu, que não sei nada de cor, lembro-me de uma ou outra parte da "Crítica da Razão Pura" e procurei imitar a rigidez de horários do matutino Kant. Kant fez de mim um vulcão contido, porque o dever-ser não se coadunava com a minha natureza; e a minha natureza tinha de ser domesticada. Kant fez-me bem, mas poderia ter-se ficado pelo controlo da adolescência. O resto foi só ignorância. Olhava para os outros como pensadores marginais, com vidas indignas, ideias apenas giras, mas que não faziam o mundo melhor, pelo que me concentrei no confortável: os neokantianos. Por ser demasiado vermelho, de vermelho quis-me fazer cinzento. Na verdade, nem kantiano soube ser. Fui-o superficialmente, como superficialmente falo agora do mesmo.

Só no virar do milénio me fui abrindo a outras leituras e, lentamente, o meu olhar sobre o mundo e o meu olhar sobre mim foram mudando. Em muitos aspetos, já era tarde: a minha vida estava kantianamente organizada. Faltou-me diversidade de leituras – daquela que mais depressa nos traz a diversidade do modo de ser e pensar, como quem viaja pelo mundo (o de dentro e o de fora).

Hoje, continuo a lutar contra a ignorância, por vezes nesse atropelo da vida de adulto (e de advogado, já agora). Apenas porque sei que serei melhor se ler cenas várias, dessas que se compram na Feira do Livro, se pedem emprestadas ou se descarregam num ereader. Apenas porque sei que podem fazer este casmurro mudar de ideias. E, para um obstinado, nada é simultaneamente tão difícil e libertador como aprender a mudar de ideias.»