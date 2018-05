Querida futebolice: não sou eu; és mesmo tu

Desde pequeno que havia um homem no recreio e outro na sala de aula. No recreio, escolhiam-se as equipas e ele já sabia que de duas uma: ou era o último, ou safava-se à humilhação porque o craque que fazia a escolha era seu amigo e sabia que tinha pés para ganhar apesar dele.

Tudo mudou no Seminário. Um dos gémeos da Vieira dominava completamente o campo e protegia-me contra humilhações. Fintava toda a gente até ao fim, deitava o guarda-redes e passava a bola. Ao princípio, eu nem sequer lhe acertava, ou fazia-a passar ao lado de uma baliza aberta. Mas ele não desistiu, ainda que hipotecando jogos e resultados. Não me tornei uma estrela, mas passei a cumprir, mesmo já sem ele, saindo do campo com a tranquilidade dos que passam despercebidos por não serem fantásticos nem terríveis. É a minha memória feliz do que esse generoso craque me ensinou em campo.

Dois homens dormiam no seu quarto partilhado no sexto andar de uma residência de estudantes, na Casal Ribeiro, em Lisboa, em meados dos anos 90, quando irrompe uma fúria que culmina com sucessivos pontapés na porta. Um deles não aguentava cenas, já que tinha de aproveitar muito bem os dias de estudo entre segunda e quinta, para poder namorar, ir ao cinema e ainda acorrer a atividades escutistas e afetos familiares. Por isso, levantou-se estremunhado e furioso, abrindo a porta num "que é esta m…". O palavrão finou-se com um pontapé na porta, irrompendo pelo quarto três tipos bem maiores do que ele. Não percebeu se estava a sonhar. Tudo aquilo era muito estranho. Ele e o colega de quarto olhavam atónitos para os calmeirões furiosos. Até que um dos invasores lá disse: «calma… estes gajos não têm nada a ver». Ufa!