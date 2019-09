ePaper ou encontre-o nas bancas a 25 de setembro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 25 de setembro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Esta história do "combate dos Centenos", a saber qual dos candidatos a primeiro-ministro tem o "melhor Centeno", seria uma completa patetice, se não fosse o revelador do dilema da oposição a Costa. Primeiro, porque quem tem o original Centeno ganha sempre, depois porque ter um Centeno e dar-lhe o papel que ele tem significa que não há verdadeira alteridade, genuína oposição. O que a oposição precisava era de um anti-Centeno. E não comecem já a espumar, o contrário do Centeno não é o "descalabro" das contas públicas, o défice galopante, a bancarrota.É simplesmente uma outra política, que a direita, no PS, no PSD, nos liberais interventivos, na Aliança, no CDS, nos partidários da TINA, nos fãs do Tratado Orçamental, diz que não é possível como se fosse uma lei da Física.