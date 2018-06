Quem somos?

Um bracarense de Boston lançou o desafio, face às visitas do Estado de Lisboa aos seus filhos, neste mês onde se celebra a Lusitânia nos EUA: "Eu sei muito bem o que é ser português, mas não consigo explicar."Muitos, nos últimos oito séculos, tentaram responder. Mas a resolução nos actos foi sempre muito mais importante do que a erudição nas palavras.Claro que, em momentos geniais, ou de inspiração, nunca faltaram as palavras certas para desmontar o mistério deste pequeno povo que engoliu o mundo.A esse respeito, bem sei que a lenda escolar de uma coisa enfadonha, quebra-cabeças gramatical e mastodonte escrito, em que tinham de se decorar passagens aparentemente sem sentido, não ajuda. Mas é preciso ler as admiráveis últimas estrofes de Os Lusíadas, como quem faz gazeta às aulas, por puro prazer e sem atenção aos advérbios da moda, para encontrar o fio de prumo, o fio condutor, o sentido.Não foi por acaso que o antigo grande repórter do Le Monde, Jean-Pierre Péroncel-Hugoz, resolveu escrever, precisamente, Le Fil Rouge Portugais. A propósito daquilo que, profundamente, une coisas aparentemente tão desmesuradas, tão desgarradas, tão espaçadas, que são a nossa história. Não aquela que se estuda nos programas de livro e preço único, mas a que se transmite das memórias das famílias, dos relatos à lareira, das páginas de ciência certa, e de cartas incertas de amor, desespero ou solidão.Péroncel-Hugoz falava dessa "história viva" que se revela, mas não se explica apenas, pela observação de coisas mortas. Sejam estas os padrões do fim da Terra ou as ruínas no Oriente, as palavras escritas no vocabulário vietnamita ou as pedras veneradas em Mombaça, os tapetes de Arraiolos que vi em Baçorá ou as ossadas de gerações de aventureiros e combatentes, sonhadores e santos, pescadores e pecadores, homens perdidos e achados, de todas as cores e todos os feitios, espalhados pelos confins.O observador francês viajou por essa versão, ou visão, portuguesa do mundo.Esteve no Tejo e na Micronésia, na Taprobana e nos mares da China, foi do golfo de Omã ao Rio de Janeiro, conheceu o Douro e o Rio das Pérolas. Viu Goa com os olhos de um moçambicano, percebeu o recorte de Pedro Francisco, herói da independência americana contra Londres, e lembrou a Ala dos Namorados. Esta, a cavalgar entre peões alentejanos e besteiros ingleses, em Aljubarrota, primeira batalha moderna da história. Tremenda luta, em que o exército apeado e rigoroso dos novos tempos derrota a cavalaria feudal e os sonhos de domínio de um vizinho soberbo. Vizinho que, cinco séculos mais tarde, deixou de falar castelhano e passou a ordenar em francês, regressando, como os outros invasores, "com a sombra da morte no pendão".O Portugal das coisas enormes, que se apresentou como a face da Europa no imenso Oriente, que dominou e amou a Índia com um punhado de homens, que controlou os mares e derrotou as grandes frotas otomanas, que se incompatibilizou com o aliado britânico por causa de África, que sangrou consentido e sem sentido na Flandres, que assinou Tordesilhas em 1494, é o mesmo que ganhou o Europeu de Futebol, a Eurovisão, que se fez cantar por Amália, que é recordado pelos russos em torno de Eusébio e do seu filho varão, Ronaldo.É o mesmo Portugal que vive e morre em missões de paz por toda a parte, depois das campanhas ultramarinas e das independências, de Nambuangongo à CPLP, de Naulila à Autoeuropa, da agressão à cumplicidade da Alemanha.Esse Portugal deixou marcas por todo o mundo, mas trouxe-as também para o seu ser. Como todos os bons viajantes, vimos sempre mais do que aquilo que vivemos, e vivemos sempre mais do que aquilo que vimos. Fomos imigrantes exemplares e, apesar das mutações e mestiçagens, mantivemos um projecto e uma identidade.Identidade que permite a um descendente de minhotos do Massachusetts, mesmo sem poder teorizar, saber aquilo que é. E de onde vem.Para certa narrativa, depois de "utópico", o encontro Trump-Kim passou a "assunto menor", e, por fim, folhetim. Mas a verdade é que reencontrar, pacificamente, dois estados tecnicamente em guerra, ao fim de 65 anos, é obra. Claro que houve a declaração de 1992 sobre a reunificação coreana, e as promessas detalhadas de desnuclearização de 2005, todas sobre a mesa em Singapura, e todas antes incumpridas, num longo cortejo de enganos e traições. Mas existe um peso adicional, voltando à telenovela: com outros líderes, mais convencionais e típicos, seria diferente. E se calhar inviável. Por outro lado, este é também o diálogo entre um farol e uma prisão. Veremos as consequências "ideológicas".A última ciumeira do G6+1 mostra claramente uma coisa: Washington deixou de considerar o formato relevante. E, como diz o insuspeito Lindsey Graham, a maioria do povo dos EUA não acredita no comércio livre, a não ser dentro de portas. Nem Bernie Sanders, cada vez mais possível candidato à Casa Branca, nem os populistas, nem os que olham no estrangeiro uma matilha de exploradores querem verdadeiramente a "globalização", mas sim "justiça e reciprocidade".Quanto aos insultos, não havia necessidade, mas existem precedentes: John Kennedy não suportava o PM canadiano John Diefenbaker, esse "chato f. da m.", também ele resistente à paz imperial "ianque", e disposto a uma guerra tarifária.Máscaras de Marte é ficção de um pára-quedista distinto, Nuno Mira Vaz, sobre a tropa que sempre serviu e amou. Já A Força Aérea no Fim do Império, dos generais Cubas, Bispo e Vizela Cardoso, trata das asas da FAP, que protegeram a nação nos séculos XX e XXI, em paz e na guerra. A Extensão das Plataformas Continentais, coordenado por R.Perez, et alii, compara os projectos de Portugal e Espanha, entregues na ONU, para alargar o controlo e o conhecimento dos mares além das 200 milhas de ZEE. Quanto a Do Sonho à Vitória, de António Tadeia, trata de outro pensamento: explica meticulosamente a liderança do almirante Fernando Santos (na foto), chefe da nossa esquadra futebolística, outra vez rumo ao desejado.