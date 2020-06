ePaper ou encontre-o nas bancas a 03 de junho de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 03 de junho de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Portugal pode vir a receber da Europa mais de 55 mil milhões de euros para enfrentar a crise económica gerada pela pandemia. Juntando as subvenções do Quadro Financeiro Plurianual (30 mil milhões de euros) às do Fundo de Recuperação (15,5 mil milhões), mais 10,8 mil milhões em empréstimos, o panorama das ajudas europeias, a fundo perdido ou empréstimo, é realmente uma bazuca. É um valor ao nível do que a União Europeia enviou para Portugal entre 1986 e 2013. Foram então 53 mil milhões de euros com que Portugal construiu autoestradas, pontes, hospitais e modernizou as principais infraestruturas. Mas também desperdiçou muitos milhões que deveriam ter sido destinados à qualificação dos portugueses e a combater as desigualdades entre o Litoral e o Interior.