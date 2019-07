Quando as crianças valem menos que beatas!

Foi esta sexta-feira, dia 19 de Julho, aprovado o projeto de lei que visa a aplicação de uma coima a todos os que, a partir de agora, atirarem beatas de cigarro para o chão. As multas podem variar entre os 25 e os 250 euros para pessoas singulares e, no caso das empresas que não cumpram certas normas, como a disponibilização de cinzeiros na rua e a respectiva limpeza, os valores começam nos 250 euros e podem chegar aos 1500 euros. Por outro lado, hoje dia 19 de julho de 2017, O projeto de lei do Bloco de Esquerda que previa a atribuição do estatuto de vítima às crianças que testemunhem situações de violência doméstica foi esta terça-feira chumbado na especialidade.

"É uma oportunidade perdida para se cumprir o superior interesse da criança e dar às crianças uma proteção maior. E é também uma oportunidade perdida para se cumprir a Convenção de Istambul [contra a violência doméstica] que Portugal ratificou", diz ao Expresso Sandra Cunha, deputada bloquista.



O regime de proteção de crianças vítimas de violência doméstica não foi aprovado!" Vergonha! Nem com o crescente padrão de violência doméstica e com o alarmante número de órfãos da violência doméstica, os direitos do homem perante a criança enquanto "bem" e "posse" prevaleceram entre os deputados da assembleia. Nem com o triste caso da pequena Lara, vítima de forma brutal e macabra deste crime! É preciso um país inteiro para que as crianças sejam tratadas desta forma! Hoje foi o dia em que assistimos claramente à forma coadjuvante e de mãos dadas com os agressores que estes "fabricantes" e "protectores de leis" trabalham na assembleia! Enquanto os agressores matam mais uma mulher e deixam órfãs mais uma criança vítima de violência doméstica podem se forem fumadores apanhar no máximo uma multa!

Nas votações indiciárias, que serão ratificadas na primeira comissão esta quinta-feira, PS, PCP e CDS votaram contra. Só o PSD se colocou ao lado do BE.