Os países estão a adoptar medidas administrativas para impedir a viagem de combatentes terroristas estrangeiros. Algumas colidem com direitos humanos. Era bom que se falasse nisso.

Há cerca de seis anos, quando a primeira vaga de jihadistas começou a viajar para a Síria, as autoridades europeias não demonstraram grande preocupação. Pelo contrário. Nessa altura, entre 2012 e 2014, estes "combatentes estrangeiros" eram então vistos como uma espécie de libertadores, voluntários que viajavam para o Médio Oriente para lutar contra o regime opressor de Bashar al Assad. Na época, países como a França, Reino Unido e Estados Unidos apoiaram publicamente os então designados "grupos rebeldes" com armas, dinheiro e informações. Mais do que isso: como muitos deles tinham antecedentes criminais ou evidenciavam já sinais de radicalização, a partida destes "combatentes estrangeiros" era até bem vista pelos responsáveis dos serviços de segurança ocidentais que, informalmente, admitiam que os seus países ficavam mais seguros sem esses "elementos indesejados".

Contudo, isso rapidamente mudou. Primeiro com a proclamação do califado na Síria e no Iraque. Perante tão séria ameaça, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas aprovou uma resolução (2178) que os definia como Foreign Terrorist Fighters (FTF - Combatentes Terroristas Estrangeiros, em português) e que pedia aos Estados a adopção de uma série de medidas destinadas a prevenir o fenómeno. Agora, com a derrota militar do EI, a principal preocupação das forças e serviços de segurança internacionais é o eventual regresso a casa destes FTF.

Esta preocupação tem sentido. Apesar de os estudos existentes demonstrarem que muito poucos FTF participam em atentados terroristas depois de voltarem aos seus países de origem, é provável que os ataques cometidos por antigos combatentes sejam mais bem-sucedidos e letais do que aqueles cometidos por "lobos solitários". Para além disso, estes homens e mulheres poderão ajudar a recrutar novos elementos para as antigas organizações, angariar fundos e dar a orientação a futuros jihadistas que os poderão ver como um exemplo. Para além disso, podem também ter sofrido traumas que, conjugados com os conhecimentos adquiridos (manuseamento de armas, fabrico de bombas, etc.), os podem tornar um perigo para a sociedade.

Preocupados com este fenómeno, os Estados começaram a adoptar dois tipos de medidas: repressivas (como criminalizar a viagem para uma zona de actividade de grupos terroristas ou a difusão de propaganda terrorista, etc.) e preventivas (como programas destinados a contrariar processos de radicalização). No meio, fica um terceiro tipo de medidas que tem vindo, aos poucos, a ser adoptado por inúmeros estados europeus, mas de que pouco se fala em Portugal: as medidas administrativas.

Por norma, elas podem dividir-se em quatro grandes áreas:

Relacionadas com a capacidade/possibilidade de viajar: elas incluem a proibição de deixar um território, a apreensão do passaporte, a expulsão de um país ou a proibição de entrada num Estado. Em França, por exemplo, por ordem do Ministro da Justiça o passaporte de um suspeito pode ser retido durante seis meses (prorrogável por dois anos); Retirada de benefícios sociais: na Holanda, por exemplo, os FTF que viajaram para o estrangeiro ficam sem os seus registos autárquicos e, em consequência, perdem direito a benefícios sociais como os subsídios de desemprego ou abonos de família. Como eles estão fora do país, os principais afectados acabam por ser as suas famílias. Medidas restritivas de liberdade: elas incluem a detenção administrativa, sem julgamento e por razões de segurança (na Austrália é possível prender alguém para a impedir de sair do país para cometer atentados); ou ordens de controlo (que passam por limitar a liberdade de movimentos e de trabalho a áreas restritas, impedir a aquisição de certos bens ou de estabelecer comunicações). Retirada de nacionalidade. É a mais polémica de todas as medidas. Países como a França, a Holanda ou a Suíça podem retirar a nacionalidade aos seus cidadãos, desde que eles não fiquem apátridas - ou seja, permite a retirada àqueles que têm dupla nacionalidade. Já o Reino Unido pode retirar a nacionalidade a qualquer pessoa - e já o fez mais de 30 vezes desde 2010.

Dois dos casos mais recentes são os de El Shafee Elsheik e Alexanda Kotey. Os dois faziam parte do grupo de quatro britânicos, conhecido como "os Beatles", responsável pela vigilância, tortura e execução de vários prisioneiros ocidentais sob a liderança de Mohammed Emwazi, também conhecido por Jihadi John. Em Fevereiro deste ano, Londres retirou-lhes a nacionalidade e os dois encontram-se agora presos no norte da Síria a aguardar julgamento.

Ao longo dos últimos anos, estas medidas têm levantado preocupações por parte dos grupos defensores dos Direitos Humanos. Elas acabam por atingir, entre outras, o direito à liberdade de movimentos e também a um julgamento justo. São questões complexas de resolver: Quando é que o argumento da segurança nacional/global se deve sobrepor aos direitos individuais? Quais as restrições de liberdades que estamos dispostos a aceitar em nome do combate ao terrorismo? Não tenho respostas concretas. Mas era bom que, pelo menos, se falasse sobre elas.