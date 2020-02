PSD, Partido Social Depressivo

Os congressos aplaudem, os comentadores elogiam, mas o resultado é sempre o mesmo: um partido de poder está condenado a distribuir empregos pelos seus, sobretudo pelos que apoiaram o líder em eleições internas. Rui Rio abriu o Congresso de Viana do Castelo com o "remake" da mensagem de António Guterres, em 1995, quando o PS chegou ao poder, depois de duas maiorias de Cavaco Silva: no Largo do Rato, Guterres declarou "no jobs for the boys", mas depois foi o que se viu.

Rui Rio, do alto da sua autoridade impoluta que faz questão de cultivar, abriu o 38º Congresso do PSD com a mensagem: Um partido não pode ser uma agência de empregos políticos, em que as suas estruturas se movimentam em função dos lugares que os seus dirigentes pretendem alcança". A declaração é boa, incisiva, cria um bom "soundbyte", até chegar a esta fase, Rio tem pela frente um problema: como chegar lá?

As últimas eleições internas deixaram o PSD com um fractura, com um imprevisível tempo de recuperação. Quase metade dos militantes que votaram nas diretas não quiseram o reeleito líder do PSD, recorde-se. Queriam outro que pode calmamente continuar a aplicar a doutrina Santana Lopes, "andar por aí". Ora, Rio até chegar à fase de distribuição de jobs, terá que convencer o partido de que, de facto, é o melhor e as eleições autárquicas de 2021 serão o grande teste à sua liderança. Caso o PSD sofra a mesma vassourada autárquica que em 2017, então Rio corre um sério risco de contribuir decisivamente para a erosão do PSD do mapa político de Portugal.

Este sábado, bastou uma intervenção de Hugo Soares (apoiante de Luís Montenegro) para ficar claro que este congresso - que mais parece a reunião de uma associação nacional de administradores de condomínio - está divido, logo o partido também. Há quase 50% dos militantes que não acreditam em Rui Rio. E isto é um anátema que lhe ficará colado à pele. Por muitos discursos sobre "coesão", "unidade", "apoio ao líder", talvez o próprio Rui Rio já tenha percebido que apenas ganhou um pouco mais de metade do partido.

E isto não chega para ganhar eleições. Rio acabará por ser vítima das suas próprias condições: se quiser ganhar eleições, sim, é verdade, vai ter que prometer empregos e nomeações à outra metade do partido que não votou nele. A política é tramada, mas se não fosse não era política.