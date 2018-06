Proprietários, Inquilinos e Abusos

O tom dos artigos é sempre o mesmo. Os proprietários são uns capitalistas horríveis, os inquilinos são santos e umas vítimas do capitalismo.

A verdade é que o normal é proprietário e inquilino resolverem as coisas a bem, em boa-fé. A verdade é que abusadores, de ambos os lados, são poucos. A verdade é que há vítimas em ambos os lados... e até o próprio Estado. Por isso estas são estórias reais, que dão uma perspetiva diferente da narrativa anticapitalista.

Há uns anos atrás, antes do boom imobiliário, comprei um apartamento numa boa zona da cidade. Visitei o apartamento. Estava num estado lastimável. A renda era baixa, o anterior proprietário não fez quaisquer obras. Vivia lá um casal de idosos. Ela com problemas de saúde, ele já para cima dos 85 anos. Não viviam confortáveis. Combinei com eles o seguinte: eu ia comprar o apartamento e queria que eles saíssem. Compreendendo que não teriam para onde ir, combinei que iria encontrar um apartamento, perto do atual, com condições de habitabilidade, e lhes cobraria a mesma renda. Concordaram.

Fui negociar o apartamento. Chegando a acordo lá encontrei dois apartamentos de dois quartos. Obras feitas há relativamente pouco tempo. Excelentes condições de isolamento. Estava disposto a comprar e deixar lá o casal com uma renda ligeiramente inferior à que pagavam.

Não sou um santo, nem o fiz só para ficar bem na figura. Ia fazer um bom negócio com o apartamento original e o casal ia poder mudar-se para uma casa com mais condições. Reuni novamente com o senhor. Tinha duas alternativas. Uma longe, mas maior, outra mais perto. Ambas com excelentes condições de habitabilidade.

"Agora não me quero mudar", diz-me o senhor antes mesmo de olhar para as alternativas. Tentei insistir. Tentei mostrar-lhe as duas soluções. "Agora não me mudo e não há nada que possa fazer contra isso.". Saí dessa reunião a sentir-me enganado.

Como é óbvio não tinha contratualizado nada com o senhor. Ele tinha um contrato desde 1944. Fui-me informar com um advogado. O que é que podia eu fazer? Chega!

Enviei uma carta registada para o agora meu inquilino. Avisei que iria proceder à atualização da renda de acordo com o permitido por lei, com base no valor patrimonial do apartamento. Significava triplicar a sua renda, caso ele não conseguisse provar insuficiência de meios. Deixei claro que o meu interesse não era cobrar-lhe maior renda. O que eu queria era que ele cumprisse o combinado. Passado o tempo necessário o senhor não conseguiu comprovar nada e a renda triplicou.

Andou anos a abusar do seu senhorio anterior. Tinha meios. Abusou da minha confiança. Mentiu. Enquanto meu inquilino, pagou o triplo da renda. Passados uns anos foi viver para fora de Lisboa, deixando a casa de um dia para o outro, com comida a apodrecer e a dever-me uma renda.

Depois lemos textos que nos revoltam!

Segunda estória: Um senhor de 65 anos, que paga uma renda de 285 euros, recebe 180 de RSI, ignora missivas do proprietário e se sente injustiçado. Queria viver o resto da vida naquele apartamento. Diz depois, com uma lata inacreditável, que aluga há 10 anos um dos quartos a 300 euros, pelo que se percebe sem recibo. Chega até a admitir que podia alugar mais um quarto... afinal o apartamento é enorme!

Abuso! Abuso, porque lhe foram dadas todas as oportunidades. Abuso, porque os nossos impostos são usados a pagar o RSI a este indivíduo. Abuso, porque graças à legislação em vigor este "ocupa" retira mais rendimento, parece que ilegalmente, do que o seu legítimo proprietário. Abuso, porque é às custas dos nossos impostos e da nossa propriedade privada.

E como é que nos defende o Estado? Como é que o Governo de Costa reage? Cria uma moratória que permite a esta pessoa continuar a abusar do seu senhorio, do Estado... de todos nós!

Pedro Antunes

Empresário e Vice-Presidente da Iniciativa Liberal