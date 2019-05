Professores, o pior de dois mundos

Em dezembro, alguém deveria ter avisado António Costa que o inverno estava a chegar. Em ano de eleições, torna-se insustentável manter a política de gestão de expectativas.

Algum dia isto tinha que acontecer, pois é impossível manter uma política de gestão de expectactivas durante uma legislatura. António Costa esteve quase, mas acabou traído pelo seus parceiros de coligação, porque estes precisam de distribuir para manter a sua base eleitoral de apoio e, claro está, a sua própria sobrevivência. Deixando de parte PSD e CDS - dois partidos que apenas entraram na crise dos professores por mero taticismo político - convém centrar as atenções no Bloco de Esquerda e PCP.



Ambos os parceiros da geringonça sabem que, em ano de eleições, não podem deixar de reclamar vitórias, ainda por cima quando este governo tem cada vez mais colado a si um rótulo de austeridade, que se concretiza na falta de investimento nos serviços públicos e no adiamento sucessivo de problemas relacionados com as carreiras na função pública. O problema é que o discurso político da geringonça no seu todo tem sido, nos últimos anos, de fim da austeridade, recuperação de rendimentos e direitos, mas a contabilidade de Mário Centeno aponta noutra sentido, mais agrilhoada às contas austeras de Bruxelas.



António Costa e companhia têm sabido aguentar os parceiros de coligação através de um interessante jogo de equilíbrios, como a redução dos preços dos passes sociais. Mas, para PCP e BE, isso não chega. Agora chegou a vez dos professores, alimentados nos últimos quatro anos com promessas vãs, negociações inúteis e com os colegas dos Açores e da Madeira a recuperarem todo o tempo de serviço.



Se o governo se demitir - o que, como é óbvio, não deverá acontecer - há um único responsável: António Costa, que deveria saber - ou aprender com a Guerra dos Tronos - que os nossos parceiros de hoje poderão ser os nossos inimigos amanhã.



No fundo, o afã do PS em chegar ao poder, em 2015, levou a que a geringonça prometesse tudo a todos, mesmo quando sabia que algumas dessas promessas seriam de difícil concretização. Só que, no entretanto, até os juízes voltarão a ganhar mais do que o primeiro-ministro. Como a ministra da Justiça, Francisca Van Dunnen, explicou, o que se trata "é de atribuir, a partir de agora, aos magistrados a remuneração a que eles tinham direito e que não recebiam em virtude de uma norma que prevê que o limite máximo da remuneração é a remuneração do primeiro-ministro".



E o que se trata quando falamos dos professores? Não será repor uma "remuneração a que eles tinham direito"? Nos últimos anos, ninguém quis resolver realmente este problema concreto, o qual não se resolve com meras declarações políticas, manifestando vontades e estados de espírito. E os enfermeiros? Não estarão numa situação semelhante? Não terão também atravessado anos de promessas e intenções sem que nada se concretizasse? O que parece é que só há dinheiro para os juízes e para o Novo Banco e o governo não consegue explicar minimamente porquê.