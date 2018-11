Prioridades civilizacionais

Um espetáculo lúdico, com sangue à mistura, cuja existência é controversa na população portuguesa, tem 6% de IVA. Um espetáculo de verão, onde os jovens aparecem em massa, álcool é consumido em excesso e drogas partilhadas, caro e com artistas estrangeiros, cobra 6% de IVA.

Ninguém discute a importância da cultura. É através da cultura que um povo se eleva. É através da cultura que o indivíduo alarga os seus horizontes. A realidade em Portugal é que a maioria da produção cultural é consumida nos centros urbanos, onde os rendimentos são superiores e as alternativas imensas.

Uma refeição feita num restaurante, fora de casa, em puro ato de lazer, com total liberdade de escolha nesse consumo, é taxada a 13% de IVA.

Ninguém discute a importância da restauração. É um sector importantíssimo em Portugal e especificamente para o turismo. A redução do IVA na restauração foi "vendida" como uma forma de tornar o sector mais competitivo. Umas estrelas Michelin depois ainda estamos à espera de ver os preços baixar na proporção. Quem mais consome refeições fora de casa é, mais uma vez, quem tem rendimentos mais elevados, classe média. Somos um Estado tão generoso que até visitantes estrangeiros beneficiam desta taxa inferior.

Portugal é um país onde uma esmagadora maioria dos cidadãos se queixa de desconforto térmico no inverno. É um país, onde um quarto da população reporta viver com pessoas com problemas de saúde relacionados com o frio.

Ninguém discute a importância da eletricidade. Apesar de ser um dos países europeus com a temperatura mais moderada ao longo do ano, Portugal é um país onde se morre de frio. Portugal é um país onde a eletricidade é taxada a 23% de IVA.

Meios de transporte de massas são uma ótima forma de reduzir a poluição nas cidades. A redução de carros é um fator imensamente importante para a vivência na cidade. Em Portugal apenas nos grandes centros urbanos é que encontramos uma rede de transportes públicos razoável.

Ninguém discute a importância da mobilidade, mas quem vive fora de Lisboa e do Porto, por não ter alternativa, ou tem carro ou a distância reduz as oportunidades e alternativas de emprego, consumo, vivência. Mais uma vez é quem tem mais rendimento que tem os benefícios e alternativa para fugir a uma taxação de mais de 50%!

Tomo a deixa da ministra da cultura, colocando o IVA como um instrumento de opção civilizacional. Portugal é um Estado que toma como prioritário o MEO ALIVE e a tauromaquia (6%), depois o jantar fora (13%), só então o aquecimento na cada das pessoas (23%) e a sua mobilidade (>50%). São as prioridades civilizacionais que temos, pelos vistos!

Está tudo invertido. Somos um país da defesa da treta aos mais desfavorecidos. Defendemos, com manifestações na rua e tudo, o direito à cultura, a defesa dos animais... defendemos tudo o que se organize de forma corporativa e faça barulho na rua. Só não defendemos o cidadão, que nem a casa consegue aquecer, ou ligar um candeeiro para estudar de noite, ou que não tenha alternativa ao seu FIAT Punto de 1998.

Vivemos num país em que a hipocrisia civilizacional é máxima. Onde devia ser óbvio que, para o consumo doméstico, a energia tem de ser taxada como o bem essencial que é.

NOTA sobre o 25 de Novembro:

A Iniciativa Liberal foi o único partido a celebrar esta data pela importância que teve. Durante o verão de 1975 forças comunistas estavam a tomar conta do país. No rescaldo desse verão chegou mesmo a haver movimentações para tomar o que restava à força. Felizmente na contagem de espingardas o PCP concluiu que não tinha a força necessária. Os Comandos, Mário Soares, Ramalho Eanes e muitas outras pessoas, hoje quase esquecidas nas aulas de história, salvaram o país de se tornar uma república Soviética com Álvaro Cunhal à frente.

Hoje o PS alia-se ao PCP e ao Bloco, num movimento de conquista de votos, num socialismo homeopático de ocupação do aparelho do Estado. Como a memória de alguns é curta para se manterem no poder.

Pedro Antunes

Empresário e Membro Fundador da Iniciativa Liberal