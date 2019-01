Mais crónicas

Precisamos de um novo Salazar? 09-01-2019 "Em Portugal, refere-se frequentemente que há falta de participação política por parte dos cidadãos, mas quando estes intervêm parece que há algumas pessoas que se sentem incomodadas. Só teremos uma democracia forte, se a sociedade civil estiver atenta e participar activamente nos grandes debates nacionais."

A Culpa – noiva à força 09-01-2019 Chama-se Culpa. É moça para todas as idades e assume um outro nome (com todas as nuances e dramas teóricos), muito explicativo para juristas: Responsabilidade (quem responde por isto ou aquilo).

Um manicómio chamado Portugal 09-01-2019 "Todos os países são, à sua maneira, malucos. O que é raro é encontrar um caso clínico em que se concentrem quase todas as patologias do Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais. E, no entanto, esse país existe e chama-se Portugal."

O início do ano judicial 08-01-2019 É sabido que o ano judicial coincide com o ano civil pelo que o seu início ocorre no dia 1 de Janeiro de cada ano. Porém, todos aqueles que vivem a sua vida profissional nos Tribunais sentem que o verdadeiro ano judicial começa, não naquela data, mas sim no primeiro dia após as férias judiciais de Verão.

Ser careca 08-01-2019 "O careca é um sublime sobrevivente, um animal preparado por milénios de instinto para o comentário sobranceiro da cabeluda ou o ar de superioridade do farfalhudo. O careca, meus amigos, o careca é o futuro."

2019 ou 1919? 06-01-2019 "Cem anos fazem muita diferença. Mas há demasiados motivos de meditação sobre o que virá em 2019, no ano de 1919. Chega a ser perturbante a coincidência de dilemas, desafios, tremores, mudanças e aventuras mais ou menos incríveis."

México 86, siempre 05-01-2019 As aventuras e desventuras de dois cromos sem caderneta à vista.

Animais de carga 05-01-2019 O ócio é a base da civilização. Sem esse tempo de repouso, de escuta e de imaginação, tudo o que uma sociedade produz são seres estéreis e esgotados, incapazes de pensar, conversar ou criar. Animais, em suma, que vivem entre a charrua e o curral, até ao dia do matadouro.

A arte nada subtil de dizer “foi-se o campeonato” 04-01-2019 "Bruno Lage entra para assumir os comandos da equipa enquanto Vieira não consegue um sucessor. Pelo meio disto, há um mercado de transferências com vista a colocar muitos dos reforços não utilizados e contratar mais alguns. Tudo isto feito ainda sem o novo técnico. Uma confusão pegada."

As famílias funcionais 04-01-2019 "Ela ouvia em coro que o normal é as famílias serem disfuncionais - e acabarem o natal aliviadas por vê-lo chegar ao fim."

12 resoluções que vão mudar a sua vida em 2019 04-01-2019 Por que raio somos tão megalómanos nas resoluções de ano novo e por que raio perguntamos sempre por que raio e não perguntamos por que diâmetro? Tenho menos certezas na metade não-aritmética da pergunta.

A Justiça brasileira e portuguesa 03-01-2019 "Portugal tem a ganhar com uma maior afirmação do Brasil na cena mundial. O aprofundamento da cooperação económica, cultural, técnica, científica e judiciária entre os estados é extremamente benéfica para ambos."

É meu e vosso este fado 03-01-2019 "Há anos que a Câmara de Borba sabia dos perigos daquela infeliz estrada que atravessava as pedreiras. Cinco pessoas morreram. Mas vamos ao que importa: Rita Pereira foi mãe mas, para desagrado da comunidade, o Observador não iniciou um debate sobre a virgindade da atriz."

A justa luta dos professores 03-01-2019 "A remuneração do trabalho de qualquer um de nós, trabalhador do público ou do privado, é um valor constitucionalmente protegido e moralmente inalienável, ainda que com formas de proteção diferenciadas. Não pode estar à mercê dos caprichos de circunstância de um Governo."

Mudanças nas rendas 02-01-2019 Se anda à procura de casa ou tem uma para arrendar, o guia que publicamos é essencial para si. Damos ainda destaque a matérias tão variadas como uma burla milionária nos hospitais ou as empresas mais antigas do País -a Casa Batalha já tem 383 anos.