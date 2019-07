Pratos do dia

ePaper ou encontre-o nas bancas a 17 de julho de 2019.

LEIO NO DAILY TELEGRAPH que a obesidade já ultrapassa o tabaco como principal causa de cancro no Reino Unido. As autoridades, que vivem sempre alarmadas com alguma coisa, estão alarmadas com isto. E sublinham o paradoxo: à medida que o fumo desaparece da paisagem, parece que se come cada vez mais (e pior). Como é possível?Não pretendo meter-me em seara alheia. Mas eu diria que era quase inevitável: o género humano sempre precisou de compensações destrutivas para continuar a suportar a realidade. Mas os higienistas não toleram a imagem do vício, de qualquer vício, porque interpretam a imperfeição da espécie como um atentado às suas utopias. Depois do tabaco, está declarada a guerra aos gordos. E como será essa guerra?