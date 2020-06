Mais crónicas

Prato do dia: terrorismo 04-06-2020 Podemos achar que Bruno de Carvalho é um “terrorista”. Mas entre o conceito empregue pelas nossas mães e avós e a definição penal há uma enorme distância

Instantâneos ou quase (9) 04-06-2020 Algo vai mesmo muito mal quando se suspendem jornalistas que fazem bons e incómodos trabalhos de investigação. Seja na TVI (onde agora acontece), seja em qualquer outro órgão de informação português onde também já aconteceu.

Que a bazuca não nos rebente nas mãos 04-06-2020 Portugal pode receber nos próximos anos tanto dinheiro europeu como o que veio para Portugal depois da adesão à Europa. Para evitar um novo assalto do século deveria criar já mecanismos de prevenção criminal

Negócios da crise 03-06-2020 Nesta edição contamos-lhe como aproveitar a baixa de preços no setor imobiliário, onde há descontos que chegam aos 46%. Fomos também perceber como os sites de fake news ganham dinheiro com publicidade de marcas que muitas vezes não sabem onde anunciam

E o plano para a Saúde? 03-06-2020 Agora que os centros comerciais já abriram e que a bola começa a rolar, espero que desconfinamento não seja sinónimo de esquecimento.

Escuta! 03-06-2020 "Quantas vezes teremos participado de reuniões em que um ou vários dos presentes estão mais ausentes do que reunidos? Quantas vezes entrámos em gabinetes para uma conversa e quem nos recebe nos empresta apenas uma pequena parte de si? Quantas vezes teremos sido nós os sujeitos ativos dessas formas de estar?"

Bebida e mulheres 03-06-2020 Esses são os valores supremos do protestante: a recusa do luxo, o gosto da poupança, a austeridade de vida, o ascetismo dos costumes, a disciplina do trabalho, o investimento do lucro

A cultura deu à Costa 02-06-2020 Já de pijama fofo, sem estampados de Almada ou de Pomar, lançou os dedos à mesinha: nada. O volume de Camilo escapulira-se, e nem um Afonso Cruz para a amostra. Antes de fechar os olhos ainda pensou: “É melhor dar 1 milhão de euros a estes gajos”

A tragédia americana 01-06-2020 No país que demonstra a vitalidade da sua sociedade civil com o lançamento do Space X, assiste-se, em simultâneo, ao fim da credibilidade da sua elite nacional para liderar a ordem internacional do sec. XXI

Feliz dia da criança (e agora despacha-te porque amanhã tens de acordar cedo) 01-06-2020 "Dizem que a infância é a única fase da vida em que temos liberdade e podemos brincar. Não concordo. Entre os que têm de trabalhar para comer e os que têm de ajudar, os que não têm o que comer ou como brincar, há outros, que não têm tempo ou atenção."

Parabéns ao Observador pelo seu aniversário 31-05-2020 O que é politicamente relevante no Observador é a opinião. É o Breitbart português, e, se tivesse uma televisão, seria a Fox News, embora uma parte da estratégia dos republicanos “trumpistas” esteja também presente na atenção à rádio

Vícios de forma 30-05-2020 Uma democracia saudável encara o Estado social e a caridade humanitária como complementares. Mas Portugal não é uma democracia saudável; é um pátio de selvagens onde quem se mete com o Estado leva

Um indivíduo de raça… humana? 29-05-2020 A parte boa das redes sociais é este poder de amplificação mas o seu maior problema é que muitas vezes ficamos sem saber de que, afinal, se está a falar. Assim é o caso Floyd, nos EUA, como o de Beatriz Lebre.

É proibido mas pode-se fazer 29-05-2020 A habilidosa lei-Avante e a ofensiva chico-espertice de promulgar uma lei e ensinar a fintá-la mostram uma democracia tutelada não pelos cidadãos mas pelo poder.

Os animais enjaulados 29-05-2020 Do nada, deparei-me com um daqueles vídeos com animais que nos fazem o coração em petit gâteau de chocolate.