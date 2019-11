Portugal, que figura

Agosto, dia 20. Estamos em 2003, na Finlândia. É o Mundial sub-17 a dar cartas. Portugal está presente, treinado por António Violante e capitaneado por Miguel Veloso. Na estreia, 4-3 ao Iémen. No segundo jogo, 5-0 do Brasil. Uma sova de todo o tamanho dos futuros campeões mundiais.Para a última jornada, basta um empate e seguimos em frente. A seleção dá boa conta do recado. Aos 21 minutos, Vieirinha marca antes do meio-campo, a 60 metros da baliza. É eleito o melhor golo do torneio. Segue-se o show de Manuel Curto, autor de três golos em oito minutos no primeiro hat trick em Mundiais sub-17. No início da segunda parte, 5-0 por Bruno Gama. Aos 70 minutos, ainda 5-0. Faltam 20’. E agora?Acontece o impensável. Dá o mote Tiago Costa com um autogolo. Depois é o fungagá da bicharada: N’Gal 5-2 aos 72’, N’Gal 5-3 aos 74’, N’Guémo 5-4 aos 88’ e Mbia 5-5 aos 90’+4. Acaba 5-5.Pobre Mário Felgueiras, o guarda-redes. Que dor imensa. Camarões fora, Portugal apurado. Em Yaoundé, os jogadores são recebidos como heróis nacionais no aeroporto. Em Lisboa, ninguém recebe os sub-17, eliminados sem honra nem glória nos quartos de final por Espanha por 5-2 (bis de Fàbregas, melhor marcador e melhor jogador da competição).