Portugal não é a América

E prontos! Lá foi o nosso querido presidente, o Doutor Professor Marcelo, já recomposto, fazer uma visita ao presidente da América, o Doutor Donál Trump.

Desde logo começou bem, graças a Deus, porque não consta que o Professor tenha ficado preso no aeroporto. É que aquilo lá por aqueles lados, anda tudo num virote e com os americanos nunca se sabe. A verdade é que o Professor, por via de ser de Cascais, onde é praia todos os dias, e mais o andar sempre de um lado para o outro, tem aquele bronzeado o ano todo, de fazer inveja a muita ceifeira do Alentejo. E podiam tomá-lo por mexicano, que passa bem por isso, como a gente todos. Não é que não haja mexicanos assim mais pró claro, que os há. Basta acompanhar as novelas deles, que também há por lá muita loira.

Mas prontos, nesse particular, correu tudo bem. Isto já se sabe que no mundo da política, eles acabam por se conhecer todos uns aos outros, e é capaz de terem percebido logo quem era o Professor. Olhem, nem que fosse por via da RTP Internacional, que dá em todo o lado do mundo. Às vezes até parece que é um canal feito mesmo de propósito para os emigrantes não terem saudades cá da nossa terra. Mas isso é outra história.

E lá foi o Professor direitinho à Casa Branca, depois das selfies com os passageiros todos do avião e mais a tripulação. E duas selfies com a menina das informações do rentacár, que a coitada só depois da primeira é que reparou que tinha um bocado de alface num dente. Acontece.

Eu cá sou franca, nestas alturas, faz-me muita pena a gente não termos uma primeira-dama!

É uma ocasião que a gente perdemos de mostrar o que é nosso, de fazer assim uma espécie de postal vivo do nosso país. Imagino logo assim a senhora a entrar por ali adentro vestida de varina da Nazaré, para puxar o turismo mais prás praias do Centro, que Portugal não é só Lisboa. E com umas contazinhas de Viana ao pescoço, que a filigrana da gente não há lá fora. E um xaile traçado, a lembrar o Fado. E uma canastra de sardinha à cabeça, a puxar à brasa ao nosso peixe. E assim a sombra do olho pintada a fazer lembrar a cor do molho da francesinha, que se o Porto fica de fora desta conversa é logo um trinta e um, é lembrar o regabofe que foi com aquilo da Agência dos Remédios. E arrematado com um chapelinho da Madeira e uns brincos em forma de queijo dos Açores, que as ilhas também são gente. E para compor a tuálete, o sapato e a mala em cortiça, que a cortiça é que ainda nos vai tirar a todos da crise. Por o menos, é que dizem há trezentos anos. É questão de insistir.

Mas prontos, não ficámos mal servidos, que o Professor, nesse espírito tão da gente de haver um vendedor ambulante em cada português, disse logo ao Doutor Trump que os senhores que inventaram a América, depois de terem lá assinado a escritura ou que é, fizeram um grande brinde com vinho da Madeira.

O Doutor Trump não sabia, que a gente já sabe que os americanos não sabem nada. Ainda se fosse vinho dos Açores, era homem para saber, que aquilo, a bem dizer, também é deles.

Eu a mim comoveu-me muito ver o nosso presidente naquela sala que a gente vê muitas vezes na televisão, no telejornal, mesmo no fim, depois das notícias da bola e das reportagens das feiras gastronómicas, que é quando costuma dar as coisas do estrangeiro.

Quem não se emociona de ver o nosso Professor Marcelo alapado naqueles cadeirões, em frente àquela lareira (eu tenho pra mim que aquilo é mais para fazer enfeito, que nunca a vi acesa, mas deixá-lo) e ao lado do homem mais poderoso do mundo, não é bom português.

E por bom português, falou-lhe logo do Cristiano Ronaldo, que foi bem-feita, que o nosso CR7 tem mais seguidores no Estragrama do que o Doutor Trump na Tuita! Toma lá que já almoçou! Nem foi preciso puxar pelos galões da maior feijoada a céu aberto do Mundo!

Por acasos, o Doutor Trump também não sabia quem era o CR7, que ele diz que é mais golf, e a gente no golf não somos lá grande espingarda. É natural, que ainda só há pouco tempo é que a gente começámos a arrancar as couves e as abóboras para fazer campos de golf, ainda estamos assim com um atraso. Mas a gente chegamos lá.

Por falar em chegamos lá, nisto o Trump vira-se para o Professor e pergunta-lhe se o Ronaldo é bom jogador. Pela minha saúde que perguntou! E o Professor lá lhe respondeu que bom é o ventinho que a gente temos cá, mesmo a jeito para secar a roupa. Bom é o cozido à portuguesa. Boa é a TAP, que manda os clientes desligarem mas é os telefones.

O Ronaldo não é bom. É o melhor do mundo! E do mundo inteiro! Não é prá gente se gabarmos, mas é que é mesmo!

E para arrematar, o Doutor Trump lá lhe pergunta que se o Ronaldo é assim tão bom, se era pessoa para ganhar as eleições e ser presidente da gente.

«Isto em Portugal é diferente, não é como na América!», respondeu o Professor.

E bem. Que isto não é uma bandalheira! Portugal não é o Sporting!

É verdade que o programa há mais anos no ar na televisão portuguesa é o Preço Certo, mas isso não quer dizer que a gente fossemos agora ter o Fernando Mendes como presidente. Acho eu.

O mais parecido assim que tivemos com um milionário do imobiliário (rima e é verdade) como o Doutor Trump, foi o Professor Cavaco e Silva, que, não morando propriamente na Trump Tower, e não desfazendo, sempre tinha um direito-e-esquerdo à Travessa do Possolo. E, hoje em dia, Campo de Ourique não deve de estar muito mais barato que Nova Iorque. E é uma casa com marquises a deitar para trás e para a frente. As de trás para o varal da roupa, e a da frente para a fazer a sala um bocadinho maior. Dá para fazer uma zona de bar, vá.

Já o Professor Marcelo, diz que até mora numa casa alugada. «Ah, mas ele também aparecia muito na televisão», dizem logo as más línguas.

Mas filhos, se aquilo de aparecer na televisão o ajudou a ser presidente só se foi para ver se acabava aquela estopada que ele tinha lá no jornal da noite. É que com aquela brincadeira, atirava sempre o A Tua Cara Não Me É Estranha para desoras. Eu, por o menos, foi por isso que votei nele. Lá vocês, não sei.

E vieram também as víboras dizer que o Professor devia ter é falado naquela história horrorosa das crianças separadas dos pais lá na fronteira da América com o resto do mundo.

Ora vê-se logo que não percebem nada de política! Esses assuntos é coisa que não se fala, muito menos ao vivo, que dispõe logo mal. Estas coisas de ir à Casa Branca é mais para fazer sala. Uma pessoa educada fala de licores, de bola e do tempo, se vier em conversa. É o que se faz sempre. E a gente não queríamos agora ser os primeiros do mundo a puxar esses temas, que até parece mal.

O que a gente precisamos é de escoar a produção do sapato de cortiça. É que, como aquilo incha um bocado com a chuva, é uma coisa mais pró Verão. E este Verão anda que não se pode...

Com licença.