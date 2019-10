Portugal 2023

E prontos, lá fomos a gente votar outra vez! Eu gosto muito de votar, não desfazendo. De ir lá pôr a cruz, como se costuma dizer. Só tenho pena de não ser como no Euromilhões, que a gente podemos escolher cinco números, duas estrelas e mais o Joker. Mas prontos, é o que há. Também tenho muita pena que haja pessoas que não votam. É que o direito ao voto, parecendo que é uma coisa assim simples, que é só fazer uma cruz, foi uma coisa que deu muito trabalho a ganhar.

Eu tenho cá pra mim que uma boa maneira de acabar com a abstenção era a gente podermos votar por o telefone, assim com um daqueles números 760, palmas, 300, palmas, 300. E podíamos votar as vezes que a gente quiséssemos. Assim, compensava por quem não vai votar. Mas isto é o meu ver.

A gente ainda não sabemos quem vai ganhar, mas esperamos sempre que pior não fique. Também é verdade, e isto é preciso a gente dizermos, que os partidos se têm esforçado para que seja cada vez mais difícil ficar pior. Só por isso, a gente já devíamos estar todas agradecidas.

Eu não tenho uma bola de cristal, mas há assim umas coisas que eu gostava muito de ver nos quatro anos que a gente temos agora pela frente.

Começo pela Saúde, que isto o que importa é ter saúde, graças a Deus. Pois que com as novas tecnologias, acho que deviam de acabar com os hospitais, que era uma maneira de acabar também com as listas de espera, que é um problema muito grande. E a gente éramos vistas por computador. As pessoas assim mais idosas que não se ajeitam tanto com isso da informática, coitadas, é natural que morressem mais. Mas aquilo mais ano, menos ano, ao fim das contas também não faz grande diferença, e sempre se poupa nas pensões. As consultas por computador têm a vantagem de a gente não ter de marcar, nem ir às urgências. Por exemplo, a gente escrevíamos: «Estou com umas grandes dores de cabeça e cheínha de tonturas», e o computador respondia à gente: «Isso deve de ser qualquer coisa». E ficávamos logo muito mais descansadas. Nos casos mais graves, lá nos mandavam ir a um hospital. Mas podíamos muito bem ir de Uber, escusamos de estar a dar desgaste às ambulâncias, que é mal-empregado uma carrinha tão grande só para uma pessoa. Se não se couber estendida no banco de trás do Uber, vai-se com os pés de fora, que é o que a gente fazemos quando vamos à Ikea comprar uma coisa assim mais sobre o comprido. Também acho que se devia apostar mais na automedicação, que é uma coisa que em Portugal ainda se usa pouco.

E os médicos e os enfermeiros podiam ir limpar matas, que é uma coisa que a gente bem precisamos.

A Educação também é uma coisa que a gente precisamos muito. Isto os miúdos hoje é nem bom dia nem boa tarde, nem obrigado nem se faz favor. Isto vem tudo da educação. E tem de ser uma coisa a que os governos deitem a mão. Uma paixão, já dizia o outro. Esta coisa de estarem sempre a tentar trazer para cá o modelo lá de fora, da Escandinávia, só é bom para as mesas e as cadeiras das escolas, que no resto, eles são muito diferentes da gente. Lá no Norte da Europa as crianças é tudo mais à base dos hormónios e cá a gente usa mais as sopas de cavalo cansado.

Eu gostava de ver um governo com coragem para trazer de volta a reguada, que era o que a gente tinha quando eu era miúda, e não morreu ninguém. Quer dizer, já morreu toda a gente, mas isso não interessa nada para o caso.

E também aqui dá para se poupar bastante, que a gente nos últimos anos temos sindo muito estragados com o dinheiro, é só gastar, é só gastar, é só gastar.

Com isto da internet, também não é preciso este exagero todo de tanta escola e de tanta faculdade. Hoje em dia, está tudo na net.

E os professores, olha, púnhamos a limpar matas.

Eles hoje em dia, dizem muito que o que importa é a Economia. E dizem bem, que isto em casa onde não há pão, espeto de pau, ou lá como é que é. O problema da nossa economia é a inveja. É o que eu acho. A gente ainda olhamos muito para o vizinho do lado antes de dizermos se estamos bem ou se estamos mal. Por isso, uma boa medida era a gente deixarmos de saber quanto é que toda a gente ganha. Se ninguém soubesse, por exemplo, quanto é que era o salário mínimo, acabava-se com as greves e com essas coisas, que prejudicam muito o país. Eu, por exemplo, se estiver dois dias sem limpar a escada, enche-se-me o chão todo da entrada com a Dica da Semana. Também espero para os próximos quatro anos que deitem mão nisto das contas públicas. É questão de privatizar as contas. Os privados já estão mais habituados a tratar dessas coisas. Já para não dizer que nunca se deve ter contas públicas. As minhas é tudo com caderneta, e com PIN. Estudam tanto e afinal....

Quanto àquilo de se pedir dinheiro lá fora, não acho mal. Pedir não é vergonha nenhuma. Vergonha é roubar. Agora o que a gente devíamos fazer era não partir logo tudo em porcarias. Púnhamos um xis de parte para se acontecesse alguma coisa. Por exemplos, se fosse preciso tapar o buraco de algum banco, ou mandarmos algum primeiro-ministro estudar para Paris. Aquelas coisas que não se está a contar, mas depois são sempre precisas.

Nas obras públicas, não sei se será boa ideia mexer muito. É como as casas: às vezes estamos a gastar uma pipa de massa com obras, quando mais valia dar-lhe com duas camadas de tinta. É fazer o mesmo. Eu a ideia do aeroporto, por exemplo, deixava cair. Só vai fazer entrar cá cada vez mais estrangeirada, e depois patanham-nos o país todo e sobra sempre para a gente limparmos. Vão lá ser porcos para a terra deles. É verdade que somos capazes de perder alguns empregos no turismo, pois é.

Mas o que não falta aí são matas para limpar.

A Igualdade também é uma coisa muito importante, que é a gente percebermos que a maior parte das vezes é igual ao litro. Eu não gosto nada da igualdade. Aborrece muito. A desigualdade, não desfazendo, a gente sempre lava a vista. Quem é que quer abrir uma revista e ver as pessoas da televisão nas filas das Finanças como a gente? Não nos tirem lá os vestidos de alta-costura delas. A gente queremos ver as férias dos ricos. A igualdade é uma coisa que acaba com isso. Não acaba com os ricos, mas eles ficam com mais vergonha de mostrar as casas e os barcos por dentro. E perdemos todos.

Eu gostava de um governo que se deixasse dessas manias da igualdade. Isso é coisas que eles veem lá fora e depois querem copiar. Para ficar tudo igual, vá.

Cada um é para o que nasce e não nascemos todos para limpar matas, não é?

Eu cá acho, ao contrário do que se diz praí, que a Justiça em Portugal está muito bem como está. Os processos arrastam-se anos nos tribunais, e ainda bem. Que é tal e qual quando a gente se zanga com alguém e depois, passado uma temporada, já nem se lembra porquê e fica o assunto arrumado, a gente cruzamo-nos na rua e caímos nos braços uns dos outros. É não mexer no que está bem. E esta coisa de se dizer que há uma justiça para os ricos e uma justiça para os pobres, também não acho mal. E contra mim falo. Pois a gente às vezes leva as mãos assim um bocado mais enxovalhadas de estarmos a amanhar um quilo de peixe e ficam os bancos da justiça todos marcados. Os ricos, que em geral não fazem nenhum, não era sério terem de se sujeitar a essas coisas.

E também gostava de ver acabarem com as prisões, que aquilo, como se sabe, é uma pouca vergonha, desde festas a bebedeiras, a rapazes que dão em enfiar no rabo para cima de trinta telemóveis. Isto para além de ser ilegal, também faço ideia que Deus Nosso Senhor não ache graça nenhuma. O rabo não é uma mala de viagem, já bem basta o que basta. Deus me perdoe.

Por isso, presos, era pô-los a todos a limpar matas.

O Ambiente é uma coisa muito importante que a gente temos, que é a Terra. E ora se a Terra é a nossa casa, a gente fazemos da nossa casa o que a gente bem entendemos. Era o que faltava virem cá nos dizer que não podemos fechar uma marquise ou fazer um puxado de net para o quarto para vermos a novela deitadas. Qualquer dia já nem se pode picar uma amburga para não enervar as vacas. No tempo dos meus avozinhos, a gente atirávamos o lixo pela janela. E não morreu ninguém. Bom, já morreu toda a gente. Mas não deixo de ter razão.

O pior de tudo são as pessoas que defendem o ambiente, que essas são as que estão sempre a fazer mau ambiente.

É pô-las um mês a limpar matas, para verem o que gostam das árvores.

E acabo com a Cultura, salvo seja, que a cultura também é importante. Eu gostava de ver um governo que desse mais dinheiro à cultura. Por exemplo, aos programas da manhã da televisão. Mil euros em cartão aquilo nem serve para nada. Mas assim uns 30 ou 40 mil, já enchia o olho. Já dava, por exemplo, para alugar uma casa em Lisboa.

As pessoas da cultura, que se queixam muito, era pô-las a limpar matas, que têm bom corpo para isso.

Portantos, assim para o país em geral, o que eu gostava de ver nos próximos quatro anos, era toda a gente a limpar matas.

Portugal pior não fica, melhor também não, mas dá um ar muito mais arranjadinho.

Com licença.