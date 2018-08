A crónica que me transformou num “porco machista” pretendia ser um jogo irónico (para quem não percebe, onde se lê “jogo irónico” pode ler-se também “dar a entender o contrário do que se estava a dizer”)

A crónica em que discorria sobre a importância das mulheres na vida de alguns escritores portugueses motivou a reacção pavloviana de algumas leitoras. Outra coisa não era de esperar: um assunto desta grandeza, riquíssimo de sugestões, causa alvoroço e põe muita gente a salivar. Houve até quem fizesse recair sobre mim o labéu de "porco machista", título e apelido a tal ponto extraordinários que merecem algumas ligeiras reflexões.



As pessoas são completamente livres para lerem estas crónicas como quiserem, porém, e usando da mesma liberdade, deixem-me que vo-lo diga que algumas lêem apenas para não pensar. Todas saberão ler palavras soltas, mas nem todas as entenderão combinadas, sobretudo quando assentam em técnicas de discurso e em procedimentos retóricos como a ironia, as antífrases, os subentendidos, a sátira, em suma, quando exigem mais do que um nível de leitura ou de interpretação (além de um certo esforço de atenção). Por certo, é a capacidade ou incapacidade de identificar esses e outros efeitos textuais que distingue aqueles que sabem ler um texto e aqueles que, ignorantes das infinitas possibilidades da escrita, não conseguem ir além dos estreitos sentidos literais e das análises superficiais. Será verdade, como oiço tantas vezes dizer, que os tempos não vão para leituras atentas e meditadas, e que há cada vez mais pessoas que precisam de tudo minuciosamente explicado e óbvio, sem ironias, nem entrelinhas, nem associações ou cruzamentos entre planos da realidade – a literatura e o trabalho doméstico, no caso em apreço – que costumam estar separados?



Não sei. O que sei é que Mulheres, título da crónica que me transformou num "porco machista", pretendia ser um jogo irónico (para quem não percebe, onde se lê "jogo irónico" pode ler-se também "dar a entender o contrário do que se estava a dizer") entre, por um lado, a retórica da transgressão usada por muitos escritores, que defendem a emancipação e libertação dos seres humanos, a subversão das estruturas mentais e das categorias de percepção e de apreciação, a oposição ao statu quo, a crítica do poder dominante, a recusa dos tabus, a infracção do bom comportamento, o desafio às ortodoxias, o protesto contra os dogmas, blá-blá-blá, e, por outro, o seu mundo caseiro ou a sua realidade doméstica, os quais tendem a confirmar e a sancionar uma ordem moral e um espaço social sexualmente injusto. Pretendia mostrar que a maioria dos nossos escritores (entre os quais muitas escritoras) foram membros, mais ou menos satisfeitos e acomodados, do consenso patriarcal; que a rejeição dos valores estabelecidos e a aceitação de uma cultura profundamente imersa na dominação masculina conviviam (e, em muitos casos, ainda convivem) no coração da maioria dos nossos autores, muitos deles politicamente progressistas ou de esquerda; e que, ao respeitarem e acatarem, em consciência ou inconscientemente, as normas, as convenções, as tradições e os esquemas imperantes, contribuíram para validar, refinar, estabilizar e consolidar a ordem masculina.



Habituámo-nos de tal maneira a pensar a literatura exclusivamente em termos da linguagem e da estilística, da estrutura e do enredo, da posição do narrador e dos modos de enunciação, da caracterização das personagens e da intenção dos autores, da angústia da influência e da intertextualidade, dos géneros e das suas fronteiras, da originalidade ou singularidade e da hierarquia entre escritores (X é maior, melhor, mais significativo, mais autêntico ou mais representativo do que Y), que se torna difícil conceber outros critérios de apreciação do fenómeno literário. Como, por exemplo, a relação entre a obra e a vida doméstica dos escritores. Reconheço que não é o tema mais glamoroso ou prestigiante, e que não é uma medida do valor em literatura, mas ajuda a aprofundar, ampliar e enriquecer a nossa compreensão da escrita como fenómeno social, ao mesmo tempo que nos convida a reformular as relações entre cultura (no sentido antropológico) e arte.



A literatura e o governo da casa são processos aparentemente separados, mas na realidade convergentes: a produção das obras e a produtividade dos escritores são influenciadas, de forma directa ou indirecta, pelas condições materiais e emocionais em que ocorrem, não apenas pelo talento ou pela inteligência individuais. A disposição para escrever e a capacidade de produzir obras extensas, que enchem as estantes de nossa casa, quase sempre estiveram relacionadas com o espaço de possibilidades de trabalho masculino assegurado pelas "fadas do lar". Amparados pela sua localização histórica e socialmente regulados por uma cultura patriarcal que remete as mulheres para a disciplina doméstica, os escritores puderam gozar de uma considerável liberdade individual e, sobretudo, de tempo livre (tranquilo, em sossego) para ver, pensar e escrever durante horas seguidas, não interrompidas pelas "tarefas do lar".



Para quem fundamenta a literatura na crença do talento inato, da inspiração individual ou do dom natural, ou seja, aqueles que olham para as obras de arte como produtos de egos autónomos e independentes dos constrangimentos sociais, esta perspectiva que privilegia o colectivo e a exterioridade, que diz que a literatura não é separável da sua base social e que os grandes talentos dependem dos quotidianos e das conjunturas, é inadmissível e espúria. Por um lado, porque analisa o mistério impenetrável da criação a partir do conhecimento racional e de processos de objectivação e generalização. Por outro, porque destrói o prazer da leitura, não contribuindo em nada para intensificar a relação do leitor com o mundo encantado da literatura.



Muito ao contrário. Na minha opinião, nada disso mancha a integridade e a qualidade literária das obras, nem visa dissolver a especificidade dos autores individuais num esquema geral. Apenas defende que é preciso ligar mais vezes as condições da produção literária a circunstâncias reconhecíveis e comuns a diferentes escritores, que não é descabido tentar identificar as estruturas sociais que ligam as obras umas às outras, e que deveríamos reformular as nossas noções de talento e de genialidade. Desengane-se o leitor. As obras literárias não são entidades ou essências em si mesmas, totalidades que se explicam a si próprias apenas e só através de análises puramente estéticas; elas expressam e articulam, também, diversíssimas relações entre literatura e sociedade (em que se se inclui a ampla e firme cultura masculina).



Continuando a desenredar a meada, no último parágrafo da crónica que me valeu o apodo de "porco machista" dizia ainda que a cultura portuguesa deve muito às mulheres que se submeteram, voluntária ou involuntariamente, ao papel tradicional de "donas de casa" dos escritores com quem se tinham casado. Não deveria ser necessário explicar o óbvio, mas aqui vai: o objectivo não era concordar ou elogiar (tão-pouco criticar ou censurar) a forma de vida das mulheres que escolheram ou se viram forçadas a ocupar uma posição subordinada na esfera doméstica, mas sim dar-lhes um reconhecimento que elas nunca tiveram pelo seu papel determinante na produção de obras que fazem hoje parte da História da Literatura e que são ensinadas nas escolas e nas universidades. Quem não entende isto, azeite!