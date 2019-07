Mais crónicas

Por uma judiciosa Judiciária 14-07-2019 Falámos das agruras dos polícias e guardas, e das tragédias dos soldados. Hoje convém fazer a radiografia à PJ, denunciando os planos históricos – e em curso – para a tornar menos do que aquilo que é, e muito menos do que devia ser

Da direita vem o populismo, da esquerda vem a censura 14-07-2019 A liberdade de expressão ganha o seu máximo significado, não quando leio algo com que concorde ou me agrade, mas quando a opinião do outro me enoja, desagrada ou ofende. Hoje é cada vez mais difícil perceber esta regra básica da liberdade

Leonardo e o GALO 13-07-2019 O top 3 das frases mais inesquecíveis de um homem especial pela maneira tranquila de estar e também pela carreira meteórica.

As mais velhas profissões do mundo 13-07-2019 A classe política lusitana normalmente envergonha o cidadão. Mas há momentos cósmicos em que os astros se alinham – e uma luz de racionalidade, vinda lá do alto, penetra naqueles crânios. Aconteceu com a aprovação do Estatuto do Cuidador Informal

O silêncio dos inocentes! 12-07-2019 A proposta do Bloco de Esquerda que previa que as crianças que testemunham a violência doméstica adquirissem o estatuto de vítima foi chumbada, no Parlamento. PS, PCP e CDS votaram contra. Só o PSD votou a favor.

Passeios à beira-mar 11-07-2019 De Caminha a Monte Gordo encontra muitos passadiços e marginais para desfrutar.Como é tempo de férias e de relaxe, sugerimos-lhe também restaurantes e esplanadas para petiscos à beira-mar. E ainda: na estreia de Conversas de Verão, fomos beber um gin com o músico Toy

Toma lá mais um processo 11-07-2019 Toda a gente sabe que os tribunais existem para serem usados, não é? Mas confesso que os processos, um determinado tipo de processos, me enervam um bocadinho

A consciência da ministra 11-07-2019 A ministra da Saúde lá apareceu a dizer ter a “consciência” de que existe um problema no Serviço Nacional de Saúde. Conscientemente, o que o atual governo tem feito é empurrar milhares de cidadãos para o imoral mundo dos seguros de saúde

A escorregadia “verdade” de Morrissey 11-07-2019 "Morrissey e Fátima Bonifácio trazem à opinião publicada uma fatia relevante da opinião pública. Gostemos ou não, temos de estar gratos por isso, obrigando-nos a pensar sobre o perigoso ressurgimento do preconceito."

Costa, o melhor amigo da tua causa! 10-07-2019 "'Está-se' bem porque somos um país bonito e sabemos receber os estrangeiros, mas lá dentro, bem que António Costa pode inaugurar uma estátua de João Félix a fazer um mortal encarpado que estamos podres!"

Crime e Herança 10-07-2019 Muito se tem falado sobre a herança daqueles que são mortos por familiares próximos. Quem vai ficar com os bens e com o dinheiro que pertenciam à vítima? Pode a pessoa que matou o pai, a mãe, o marido, a mulher ou um filho herdar os seus bens?

Subsídios para o pensamento de Marcelo: Parte I 10-07-2019 Para o Presidente, vivemos "num tempo de apatia, desinteresse ou demissão, nomeadamente de tantos dos mais jovens", um tempo de "egoísmos e de solidões", em suma, um contexto "crescentemente esquecido da dignidade intrínseca e inalienável de cada e de todas as pessoas"

A corrupção e os processos arquivados 09-07-2019 O procurador do processo Apito Dourado solicitou que lhe fosse disponibilizada uma viatura automóvel, pois necessitava da mesma para a investigação. A resposta foi a atribuição de um passe de acesso aos transportes públicos...

Parabéns: você foi harmonizado 09-07-2019 A tecnologia está agora a ser utilizada pela República Popular para fins de "harmonização social" - com a China, os eufemismos regressam à sua mais elevada glória budista - através de algoritmos que cruzam os dados em vídeo com gigantescas bases de dados

Fátima Bonifácio e o soufflé 08-07-2019 Vou saltar por cima dos clichés estafados sobre os ciganos, que já não há pachorra para essa conversa, de tão pouco original. E qualquer taxista expõe melhor os seus argumentos do que a Maria de Fátima.