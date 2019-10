Há mais ou menos uma semana o Presidente da República decidiu reunir um grupo de influenciadores digitais no Palácio de Belém. Nada contra, especialmente porque ainda estamos para saber a verdadeira razão que motivou o encontro. Alguns órgãos de comunicação social limitaram-se a dar nota do facto, outros optaram, na sua arrogância de suposto eterno quarto poder, por enviar indirectas aos próprios influenciadores, questionando a sua pertinência e, quem sabe, influência. Acontece que tal resulta de um facto simples que os media preferem ignorar: a internet veio democratizar a comunicação, equilibrando o jogo de forças, concretizando o aforismo de McLuhan de que o meio é a mensagem. Os media já não são o quarto poder. Efectivamente, podemos questionar o valor e relevância dos conteúdos publicados por algumas destas personalidades mas é, no entanto, inquestionável a forma como transformaram o meio na própria mensagem, criando um contexto em que são tanto media como pessoas. Se é certo que alguns brincam ao monopólio, transformando-se em catálogos para as marcas, sem produzir nada em nome próprio ou criar algo que prevaleça no dia em que a moda do instagram acabar, também é certo que outros ditam as regras de um jogo que poucos sabem jogar.Há uns anos - e já lá vão mais de dez - ter um blog era inovador. Alguns não sabiam o que era, outros perceberam que era uma forma livre e independente de partilhar ideias. Depois tornaram-se diários de vida e catapultaram algumas pessoas para a ribalta. Entretanto apareceu o Facebook, o YouTube criou uma nova categoria de famosos e, mais recentemente, os instagramers auto-proclamaram-se influencers de profissão.Influenciadores somos todos nós e influencers, em português ou inglês, sempre existiram. Mudou apenas o alcance da mensagem, acendendo rastilhos onde antes existia apenas uma faísca.Na sociedade contemporânea, o número é referência e referencial. Sobrepõe-se ao resto, confundindo valor e relevância mesmo quando levanta o véu da podridão deste esquema ficcional: dois milhões de seguidores não chegam, afinal, para vender 36 t-shirts, como mostrou o caso da influencer desmascarada pela marca à qual se associou. Também sabemos que os bots deixam comentários fofinhos, ou que comprar seguidores é fácil e barato. Marcelo Rebelo de Sousa foi eclético e chamou pessoas com 15 mil e mais de 150 mil seguidores, de áreas muito diferente. Se o podemos criticar? Talvez. Creio, contudo, que a crítica deve ser em primeiramente dirigida a quem efectuou a selecção. Ainda que as escolhas nunca sejam unânimes, para percebermos que temas e preocupações têm os jovens existem pessoas com perfis mais dedicados a uma cidadania activa - e com igual número de seguidores - do que alguns dos que ilustram os seus perfis com a sua própria vida ou uma abordagem consumista e muito materialista. Até podemos achar esse tipo de conteúdo irrelevante mas, o que dizer do número de pessoas que segue os mais populares? Contas feitas, uma rápida comparação entre órgãos de comunicação e influenciadores conclui que é no facebook que a comunicação social é mais popular, o que também significa que estes influenciadores são seguidos, principalmente, por pessoas jovens no instagram. São estes os interesses dos jovens? Também, mas não só, e fenómenos como o de Greta Thunberg estão cá para o provar.O que faz o número, por consequência a popularidade de cada um? Tudo.Podemos questionar a relevância do conteúdo mas, na maior parte dos casos, estamos perante uma estratégia de sucesso que a maior parte dos órgãos de comunicação não conseguiu, ainda, entender, muito menos desenvolver. O meio é mesmo a mensagem e nos tempos em que somos todos uma versão 2.0 de nós mesmos, não chega existir, temos de parecer. E mostrar. pena é que a maior parte da spessoas não queira ver o lado mais importante da vida, que nos pensar e sentir vivos. pena é que a maior parte das pessoas prefira viver a sua vida através da vida dos outros, que vai acompanhando através do instagram. Definitivamente, como dizia o outro, quem não aparece, esquece.