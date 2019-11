Mais crónicas

Pequenas esperanças 03-11-2019 Devem desculpar-se os que olham com fúria ou euforia a continuação ou o impedimento de António Costa, do seu governo e do seu programa. A verdade é que não passaram por grandes tragédias, limitando-se à inflamação num mundo de pequenas medidas, pequenos avanços, pequenos recuos, pequenos desesperos e pequenas esperanças

Eu bem vos disse, entra em cena o novo Presidente da República 03-11-2019 Na última campanha o Livre radicalizou-se de novo, mais do que no programa, no estilo. Ora, o estilo é muito mais mediático e eficaz para passar a “mensagem”, e oblitera o resto. Joacine foi o sinal dessa viragem e, o modo como tem actuado na Assembleia, acentua um estilo que é redutor

Portugal, que figura 02-11-2019 Com o arranque do Mundial sub-17 no Brasil, é tempo de recordar um episódio bizarro vs. Camarões (de 5-0 para 5-5)

Regressos ao passado 02-11-2019 Em 1995, 34% dos mais jovens gostavam da ideia de um líder autoritário. Em 2011, a cifra passou para os 44%. Será isto a geração mais bem preparada de sempre? Talvez. Mas é também a geração mais imbecil do pós-guerra, precisamente por nunca ter vivido uma

A mudança da hora 01-11-2019 Até àquele momento eu achara que a vida das crianças existia de uma só maneira

No dia da Justiça, o Tribunal Aberto 31-10-2019 O Dia Internacional dos Direitos Humanos celebra-se a 10 de Dezembro, data escolhida como forma de homenagear o dia em que a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou, em Paris, no ano de 1948, a Declaração Universal dos Direitos do Homem.

A gestão de quadros do Ministério Público 30-10-2019 Num contexto de falta generalizada de procuradores não é indiferente onde se colocam os mesmos.

Um manifesto contra a apatia! 30-10-2019 Precisamos de vários manifestos contra a apatia! Este é um deles! Leitura obrigatória para os dirigentes deste país!

A política de bar aberto na Educação 30-10-2019 A proposta do Governo para acabar com os chumbos no ensino básico é apenas mais um passo na política de facilitismo que tem dominado a Educação nos últimos anos. Um dia, alguém vai perceber a diferença entre um licenciado formal e um real

A psicóloga responde: Por que razão me sinto triste com o mau-tempo? 30-10-2019 Há evidências científicas que reforçam a relação entre a luz solar e o estado de humor. O nosso corpo, especificamente a retina do olho humano, é um fotorrecetor que reage ao sol.

Como tornar-se racista 30-10-2019 Se for ao futebol, sempre que um jogador negro tiver a bola nos pés, imite os guinchos de um macaco, atire bananas para dentro do relvado e declare que os negros só são bons a dançar e a fazer desporto

A última cartada de Sócrates 30-10-2019 Nunca como agora um juiz esteve tão no centro de um processo em instrução como Ivo Rosa. Sócrates joga tudo numa decisão favorável do magistrado, mas se isso não acontecer fica muito mais perto do fim, ainda que só conte a prova feita em julgamento

O espião conta tudo 30-10-2019 Depois desta entrevista, é impossível que as duas comissões de fiscalização das secretas – uma funciona junto do Ministério Público e outra é escolhida pelo Parlamento – digam que nada viram, que nada leram, que nada sabem

O estado da felicidade e a felicidade de Estado 29-10-2019 A inteligência artificial é péssima a compreender as complexidades da vida. Um algoritmo é incapaz de absorver a diferença entre o “brutal” de uma notícia sobre um acidente e o “brutal” numa canção de Billie Eilish

Por favor, não me chames influencer 28-10-2019 Influenciadores somos todos nós e influencers, em português ou inglês, sempre existiram. Mudou apenas o alcance da mensagem, acendendo rastilhos onde antes existia apenas uma faísca.