Pelo Alentejo verde

As provas de resistência física para fazer o trabalho de capa foram várias: percorrer dois mil quilómetros em quatro dias, por exemplo. Ou, nesses dias, almoçar três vezes e jantar duas

Para o convidativo roteiro de passeios e petiscos pelo Alentejo, o jornalista Tiago Pais fez sozinho uma maratona de quase dois mil quilómetros em quatro dias. Mas não foi a única prova de resistência física: nesses dias, almoçou três vezes e jantou duas. Como ia num automóvel identificado, ainda lhe aconteceu alguém bater-lhe no vidro, na Lagoa de Santo André, a perguntar-lhe onde é que podia fazer uma denúncia. Se vai aproveitar por estes dias as nossas sugestões, é importante conhecer a sensação de Tiago Pais: "Aquilo que mais retive foi que o Alentejo fica ainda mais bonito depois da chuva. Choveu tanto em Março que havia imensos campos verdes, mesmo em zonas normalmente áridas." Planeie os seus passeios.



Jamie is a rock star

Tal como os cozinheiros alentejanos que visitámos, o britânico Jamie Oliver também faz da cozinha o centro da sua vida – mas são de galáxias diferentes. Oliver, que vimos e ouvimos num evento promocional em Itália, é uma rock star. Maria Espírito Santo, enviada da SÁBADO: toda a gente quer falar com Oliver, aproximar-se o mais possível, e há sempre seguranças por perto que apontam repetidamente para o pulso, um sinal de que o tempo está contado e é escasso. As entrevistas são conversas -relâmpago. No nosso caso, ao fim de sete minutos já uma assistente apontava para o pulso. Mas percebe-se, para além da pressa, que Jamie Oliver é um bom conversador – e não recusa perguntas incómodas, como as que lhe fizemos sobre as dificuldades do negócio e os restaurantes que já fechou.



Ocupados a atirar pedras

Para o trabalho sobre o Maio de 1968 e os portugueses que o viveram em Paris há 50 anos – a que dedicamos um dossiê especial –, a jornalista Sara Capelo deparou -se com uma curiosa resposta comum que todos lhe deram quando solicitou fotografias desses dias distantes. Andou sempre à volta de um "Não tenho, não tinha tempo para isso." Alice Vieira justificou de outra forma: "Andava ocupada a atirar pedras." E o cartoonista Vasco de Castro foi definitivo: "Foram umas semanas em que eu levitava de perfeito hedonismo. Não sentia fome, não sentia sede. A pessoa levitava porque estava numa onda de prazer a pensar que íamos mudar a vida."



Ver o marido no trabalho

Quatro dias ao telefone com a actriz Paula Lobo Antunes deram para perceber que a sua vida é um frenesim. A que não escapa a sua relação com o actor Jorge Corrula, com quem faz casal na novela e vive (e tem uma filha) na vida real. Quando a jornalista Lucília Galha lhe perguntou se ensaiavam juntos, a resposta foi: "Agora não temos tempo, o Jorge está a fazer teatro, vemo-nos mais no trabalho do que em casa. Isto é horrível de dizer, mas sim."



Na próxima semana, com a SÁBADO, grátis, leve e continue a ler a história de John e Robert Kennedy na Casa Branca, de David Talbot.



Veja o sumário da edição n.º 730, do dia 24 de Abril de 2018:



Entrevista

Ana Rita Cavaco: Bastonária dos Enfermeiros incomoda muita gente



Destaque

Passeios: Percursos pelo Alentejo gastronómico



Especial Maio de 68

Memória: Os portugueses que estavam em Paris

Vida: Como era Portugal nessa época



Portugal

Comemorações: Quanto custam as festas do 25 de Abril

Televisão: Filmagens da RTP desobedeceram aos militares



Dinheiro

Negócio: Quando os supermercados criam marcas premium



Segurança

Violência: Confrontos entre gangues de motards



Sociedade

Entrevista: Quatro dias ao telefone com Paula Lobo Antunes

Reportagem: Cozinhar com Jaime Oliver em Milão



Família

Crianças: Os pais têm um filho preferido?



Desporto

Ténis: Frederico Gil e as memórias do Estoril Open



Artes

Cinema: Filme conta a vinda de Eusébio para Portugal