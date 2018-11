Pegar os touros pelos cornos? Não. Pelo coração.

A qualidade de vida quotidiana dos portugueses depende de cálculos e distribuições bem-feitas, é certo, mas depende muito da cultura e da mentalidade de quem faz as contas e dos critérios e valores subjacentes. Pelo 4º ano consecutivo, o PAN, com a sua reduzida representação parlamentar, conseguiu inscrever no Orçamento do Estado medidas que representam avanços sociais significativos.

Este orçamento conta com o reforço de meios para o combate ao tráfico de seres humanos, uma medida do PAN no seguimento do aumento do número de pessoas que vivem em condições de escravatura em Portugal. Sentimos que contribuímos para um Portugal mais inclusivo em 2019, com os serviços de urgência médico-cirúrgica do país que contarão com intérpretes de língua gestual portuguesa, com o desenvolvimento de um Programa de Apoio e Acompanhamento ao Estudante com Necessidades Especiais e com a equiparação dos valores das bolsas da participação e preparação desportiva entre atletas olímpicos e paralímpicos, exponenciando a participação, promovendo a inclusão e aumentando a qualidade de vida destas pessoas.

Também por iniciativa do PAN se garante aos advogados a isenção do pagamento de taxa de segurança no serviço de estrangeiros e fronteiras nos aeroportos, conferindo uma plena materialização dos direitos, liberdades e garantias relativamente a cidadãos enquadrados numa situação de especial fragilidade. Ainda, assinalar o nosso contínuo compromisso com o cumprimento da Lei do Fim dos Abates ao garantirmos para 2019 uma verba global de 2 milhões de euros destinada a campanhas de esterilização e melhoramento de centros de recolha oficial. Porque acreditamos que não é suficiente alterar leis e pedir mudanças sociais queremos continuar a auxiliar as autarquias e todas as entidades que estão em período de transição e de adaptação com todos os meios que estiverem ao nosso alcance.