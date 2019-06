Faz hoje dois anos que as chamas mataram 66 pessoas e atingiram 500 casas. Faz hoje também dois anos que os bombeiros deram a vida para salvar as pessoas e os seus bens! Faz hoje dois anos que os portugueses iniciaram uma onda de solidariedade sem precedentes, da qual muito me orgulho e que tive a possibilidade de fazer parte. Infelizmente, faz hoje também dois anos que assistimos a uma política absolutamente criminosa para com estes cidadãos.

Ora vejamos: bens acumulados de uma vila que faz parte do partido mãe, o partido socialista. Bens estes retidos em armazéns e que com certeza fizeram as honras de vários jantares dos dirigentes de Pedrógão. Um presidente da república, um autêntico "selfie made man" que há frente das câmaras e de um país inteiro abraçou um senhor de idade que acabou por morrer um ano após de um promessa que nunca foi cumprida enquanto estava vivo: a reconstrução da sua casa ardida! A seguir temos sua excelência, o nosso primeiro ministro que é uma sombra alegre e que vai fazendo campanha em alturas de desgraça alheia. Hoje, Pedrógão e os seus habitantes não precisam de beijinhos ou de promessas falsas, precisam sim, que tanto o presidente da república como o primeiro Ministro fossem abrir as portas dos armazéns saqueados e que acabassem de dar as indemnizações às pessoas, deixando-se de burocracias convenientes!

Mais uma vez assisto a inércia brutal por parte do governo português que vem também decretar que dia 17 de Junho é o dia nacional em memória das vítimas dos incêndios florestais, pois para mim, 17 de Junho é o dia nacional da vergonha da política portuguesa que nos representa! Já agora, gostava de perguntar, o que é que lá vão fazer hoje?