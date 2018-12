Passeios, circo, chefs e cinema

Para poder aproveitar da melhor maneira as férias de Natal e de Ano Novo, apresentamos-lhe várias sugestões de passeios, do Gerês ao Algarve, sem esquecer os Açores e a Madeira – incluindo os hotéis e os restaurantes ideais para o réveillon

Com o aproximar do fim de ano, começam muitas vezes os problemas de agenda: como conciliar todas as festas e aproveitar os dias de férias. Para o ajudar, os jornalistas Ângela Marques, Rita Bertrand, Markus Almeida, Filipa Teixeira, Catarina Moura e Pedro Henrique Miranda seleccionaram passeios perfeitos para dizer adeus a 2018 e olá a 2019. Todas as regiões do País foram incluídas, do Douro ao Alentejo, da serra da Estrela ao Algarve e da Madeira aos Açores. Fomos descobrir o que está planeado para o réveillon em várias vilas e cidades, não esquecendo o que é que têm para nos oferecer todo o ano. Para ler nas páginas 36 a 46.



Revolta no circo

Os circos com animais têm os dias contados. Lisboa e Porto, por exemplo, já não aceitam espectáculos com leões, elefantes ou póneis. E dentro de seis anos, a proibição vai abranger todo o País. A jornalista Susana Lúcio foi ver como é que os circos se estão a adaptar à nova lei e o que aconteceu aos animais. A revolta foi o tom dominante: Mirene Cardinali, do circo Atlas, queixa-se de discriminação; Carlos Carvalho, da Circolândia, acha que o deputado do PAN "devia ser palhaço no circo". Houve até um responsável que avisou a jornalista que ia anotar o nome e número de telemóvel dela, para o caso de denegrir o seu circo. Nas páginas 84 a 86.



O chef, o penso e a maquilhagem



A sessão fotográfica aos oito chefs emergentes foi feita no Tivoli Palácio de Seteais, em Sintra. Estava tudo a correr dentro da normalidade (os chefs passavam pelo nosso improvisado gabinete de styling e produção e de seguida eram fotografados por Marisa Cardoso, que apostou num registo de retrato fechado no rosto). Até que o pânico se instalou quando o chef Tiago Santos, do Sublime Comporta, saiu do carro com um penso na testa. "Foi um acidente na cozinha. Levei com a porta de serviço na cabeça, mas não é grave", assegurava. Tivemos de lhe arrancar o penso e disfarçar a ferida com base. Será que passou despercebida? Confirme isso e conheça a história dos oito chefs e as suas sugestões exclusivas para o Natal nas páginas 97 a 105.



SÁBADO irrita Sandra Bullock

Uma semana antes de fazer o texto sobre os novos chefs, Markus Almeida foi a Berlim entrevistar Sandra Bullock a propósito do seu novo filme, Bird Box – Às Cegas. Uma das questões do jornalista da SÁBADO, relacionado com o movimento MeToo, gerou um mal-entendido, que irritou a actriz e a levou a classificar a pergunta de sexista. O caso, que seria (mal) referido pelo jornal The Independent, terminou com um jornalista irlandês a desabafar ao da SÁBADO: "Achei uma óptima pergunta e fiquei lixado porque lhe queria perguntar algo parecido. Mas percebi logo que ia haver confusão e que ela te interpretou mal. Ao menos conseguiste uma resposta interessante." Uma entrevista para ler nas páginas 110 a 112.